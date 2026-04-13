Accident cu un autoturism de teren în comuna Ulma. Șase tineri implicați, din care trei răniți. Șoferul de 19 ani nu avea permis de conducere și circula cu un vehicul fără ITP și RCA

Un accident rutier a avut loc duminică, 12 aprilie 2026, în jurul orei 20:10, pe un drum comunal neclasificat din satul Lupcina, comuna Ulma.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un autoturism de teren marca Mitsubishi, înmatriculat în Marea Britanie, a pierdut controlul în dreptul imobilului cu numărul 78A, s-a răsturnat și a ieșit în afara părții carosabile. La volan se afla un tânăr de 19 ani din comuna Ulma, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În autoturism se aflau șase tineri din comuna Ulma: șoferul de 19 ani și cinci pasageri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

În urma impactului, trei dintre ocupanți au fost transportați de urgență la spital:

Doi tineri (inclusiv șoferul) au ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticați cu politraumatism, contuzie la genunchi, dureri cervicale și lombare.

Un alt tânăr de 16 ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral (TCC), traumatism cervical și traumatism toraco-abdomino-pelvin.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ pentru șofer. Autoturismul avea însă ITP-ul expirat și nu deținea poliță RCA valabilă, motiv pentru care polițiștii au reținut plăcuțele de înmatriculare și au imobilizat vehiculul.

Reprezentanții Primăriei comunei Ulma urmează să precizeze dacă sectorul respectiv de drum comunal neclasificat este deschis circulației publice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. (2) și (4) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ulma.