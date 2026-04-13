Accident cu două biciclete în comuna Mălini. O femeie a ajuns la spital cu traumatism cranian după o coliziune

Un accident rutier neobișnuit s-a produs sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 13:35, pe strada Poienii (strada Pâraie) din comuna Mălini, județul Suceava.

Un bărbat care se deplasa cu bicicleta din direcția străzii Chimanului către strada Bârgăoanu a efectuat un viraj la stânga, pentru a întoarce, fără să se asigure corespunzător. În urma manevrei, el a intrat în coliziune cu o femeie care circula cu bicicleta pe sensul opus de mers, în fața imobilului cu numărul 352.

În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată cu ambulanța la spital. Medicii i-au stabilit diagnosticul de „traumatism cranian”.

Atât bărbatul, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri (fără consum de alcool).

Polițiștii efectuează cercetări în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.