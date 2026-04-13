Bărbat rănit cu un obiect ascuțit în timpul unei discuții în contradictoriu cu cumnatul, în Câmpulung Moldovenesc. A ajuns la spital după ce inițial a declarat că a căzut pe o bicicletă

Un bărbat a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, prezentând o plagă la nivelul toracelui.

La ora 00:57, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați de personalul medical al secției CPU. La fața locului s-a deplasat o patrulă a Biroului de Ordine Publică.

Inițial, bărbatul rănit a declarat că, aflându-se în stare de ebrietate, a căzut pe o bicicletă depozitată în casa scării în timp ce cobora treptele de la locuința cumnatului său, unde se afla în vizită. Ulterior, transportat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare, bărbatul și-a schimbat declarația.

El a relatat polițiștilor că în seara zilei de 11 aprilie 2026 consumase băuturi alcoolice împreună cu cumnatul său la domiciliul acestuia din strada Sirenei, municipiul Câmpulung Moldovenesc. Pe fondul unor discuții în contradictoriu, cumnatul l-ar fi lovit cu un obiect ascuțit luat de pe masă, provocându-i o plagă medie la nivelul hemitoracelui drept. Leziunea nu îi pune viața în pericol.

Bărbatul a fost diagnosticat cu „plagă medie emitoracic drept” și a fost transferat la Spitalul Județean Suceava pentru continuarea tratamentului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii incidentului.

Bărbatul rănit a precizat că nu dorește să completeze un Formular de Evaluare a Riscului, declarând că nu se teme de autorul presupus al agresiunii.