Permis reținut și amenzi de aproape 7000 de lei pentru un motociclist agresiv în trafic care circula cu număr fals de înmatriculare. El a ignorat semnalul de oprire fiind urmărit pe mai multe străzi din Suceava și blocat pe strada Mirăuți

Un motociclist a provocat o urmărire în centrală a municipiului Suceava, sâmbătă seară, 11 aprilie 2026, după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, sâmbătă, în jurul orei 19:50, pe Calea Unirii, o patrulă a Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava a observat un motociclu Kawasaki cu număr de înmatriculare francez care adopta un comportament agresiv în trafic. La semnalul regulamentar de oprire efectuat în zona intersecției cu fabrica Denis, conducătorul motocicletei nu s-a conformat și a accelerat.

Polițiștii au pornit în urmărire. Motociclistul a continuat pe Calea Unirii, a intrat în parcarea complexului Iulius Mall pe strada Energeticianului, a trecut pe roșu la semaforul provizoriu, apoi a luat-o pe străzile Mirăuților, Petru Mușat și Tudor Ștefaneli. Abia după intervenția unei a doua autospeciale de poliție, pe strada Mirăuților, motociclistul a fost blocat și imobilizat.

Conducătorul motocicletei a fost identificat ca fiind un bărbat de din comuna Preutești, sat Basarabi. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat mai multe nereguli grave:

Nu deține categoria A de permis pentru conducerea motocicletelor;

Numărul de înmatriculare al motocicletei Kawasaki figurează ca fiind alocat unui alt model – Suzuki – înmatriculat în Franța;

Pe numărul de șasiu al motocicletei este înregistrat un alt vehicul, în Italia.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat rezultat negativ (fără consum de alcool).

Motociclistul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru audieri și luarea măsurilor legale. Polițiștii Biroului Rutier au întocmit dosar penal pentru trei infracțiuni: conducerea unui vehicul fără categorie corespunzătoare de permis, conducerea unui autovehicul fără documente legale de înmatriculare și punerea în circulație sau conducerea cu număr fals de înmatriculare.

Totodată, a fost aplicat și un proces-verbal de contravenție în valoare totală de 6.657,5 lei (4.657,5 lei conform OUG 195/2002 pentru abaterile rutiere comise în timpul urmăririi și 2.000 lei conform Legii 132/2017 pentru lipsa poliței RCA valabile). Permisul de conducere i-a fost reținut.