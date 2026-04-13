Patru șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi în județul Suceava. Concentrații de până la 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii rutieri suceveni au depistat, sâmbătă, 11 aprilie 2026, patru conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice, cu alcoolemii cuprinse între 0,47 și 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Primul caz a fost înregistrat la ora 14:55, pe strada 1 Mai din municipiul Rădăuți. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți au oprit un autoturism marca Mitsubishi. La volan se afla un bărbat de 49 de ani din Rădăuți, care emana halenă alcoolică. Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge.

Al doilea incident a avut loc la ora 18:00, pe Varianta Ocolitoare VO2P. Un șofer de 37 de ani din comuna Liteni a fost oprit după ce a efectuat o depășire neregulamentară și a depășit limita legală de viteză. Acesta emana halenă alcoolică, iar aparatul etilometru a indicat 0,47 mg/l. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava pentru recoltarea mostrelor de sânge. Pe lângă dosarul penal pentru conducere sub influența alcoolului, el a fost sancționat contravențional și pentru depășire neregulamentară, viteză excesivă, lipsa documentelor și neportul centurii de siguranță.

La ora 19:37, pe DN2E, pe raza comunei Cornu Luncii, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Fălticeni au oprit un autoturism Dacia care circula cu 87 km/h pe un sector limitat la 50 km/h. Conducătorul auto, un bărbat din municipiul Fălticeni, a fost testat după ce a prezentat halenă alcoolică. Rezultatul etilometrului a fost 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru prelevarea probelor biologice.

Cel de-al patrulea caz a fost semnalat la ora 21:00, pe DJ178A, în localitatea Șcheia. Un echipaj al Biroului Rutier Suceava a oprit un autoturism VW Bora. La volan se afla un bărbat de 57 de ani din municipiul Fălticeni. Testarea a relevat o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru recoltarea mostrelor de sânge.

În toate cele patru cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.