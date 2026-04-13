Alianța Bucovinenilor Creștini – nou partid politic lansat în Suceava. Sorin Robu: „Hristos a Înviat! Astăzi marcăm un nou început pentru Bucovina”

Partidul Alianța Bucovinenilor Creștini (ABC) a fost lansat oficial, marcând un nou început în peisajul politic bucovinean. Formațiunea se definește ca o mișcare bazată pe valorile creștine, solidaritate și comunitate, cu accent pe identitatea locală și dezvoltarea echilibrată a regiunii.

Membrii fondatori ai Alianței Bucovinenilor Creștini sunt:

Sorin Robu – Președinte

Negruț Romeo-Cătălin – Vicepreședinte

Ghica Emanuel – Secretar General

Potrivit comunicatului de lansare, Alianța Bucovinenilor Creștini este un partid național care își propune să reprezinte valorile autentice ale comunității bucovinene, respectând tradițiile și identitatea locală, dar promovând politici care unesc și dezvoltă întreaga țară. Inspirată din moștenirea culturală și spirituală a Bucovinei, noua formațiune promovează o societate bazată pe moralitate, responsabilitate și implicare civică.

Valorile fundamentale ale partidului sunt:

Credința – reper moral și sursă de echilibru în societate

– reper moral și sursă de echilibru în societate Solidaritatea – bază a unei comunități unite și puternice

– bază a unei comunități unite și puternice Comunitatea – spațiu în care fiecare individ contează și contribuie

Partidul își asumă misiunea de a susține dezvoltarea echilibrată a regiunii, protejând identitatea locală și încurajând inițiativele care sprijină familia, educația și mediul economic. Printre priorități se numără crearea de oportunități reale pentru tineri, sprijinirea antreprenoriatului local și consolidarea coeziunii sociale.

În declarația sa, președintele Sorin Robu a transmis un mesaj încărcat de speranță:

„ Astăzi marcăm un nou început pentru Bucovina și pentru toți cei care cred în valori, comunitate și viitor. Alianța Bucovinenilor Creștini ia naștere din dorința sinceră de a aduce o schimbare reală în societate — o schimbare bazată pe credință, respect și responsabilitate.

Suntem aici pentru oameni. Pentru familii. Pentru tineri. Pentru cei care muncesc și își doresc un viitor mai bun acasă, nu departe de rădăcinile lor. Credem într-o Bucovină unită, într-o Românie în care valorile nu sunt uitate, iar comunitatea este mai importantă decât interesele personale.

Nu promitem vorbe mari, ci implicare și respect pentru fiecare om. Împreună putem construi o societate mai dreaptă, mai solidară și mai aproape de sufletul oamenilor.”

Conducerea partidului a anunțat că în perioada imediat următoare se va concentra pe organizarea internă, consolidarea echipei la nivel local și național și construirea unei structuri solide, transparente și apropiate de comunități.

Alianța Bucovinenilor Creștini își propune să devină o voce autentică a bucovinenilor, promovând dialogul, transparența și responsabilitatea în actul politic.