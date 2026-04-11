Mesaj pastoral al IPS Calinic la Praznicul Învierii Domnului: Sfânta Liturghie este „taina tainelor” – actualizarea sacramentală a Învierii Domnului.

Cu ocazia Praznicului Învierii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat o pastorală către preoții, monahii și toți dreptmăritorii creștini din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, subliniind că Sfânta Liturghie reprezintă taina centrală prin care biruința Învierii lui Hristos devine prezentă și lucrătoare în viața Bisericii.

„Hristos a înviat!” – aceasta este mărturisirea fundamentală a credinței creștine, a transmis IPS Calinic, amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel: dacă Hristos nu ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Prin Înviere, moartea a fost biruită, iar viața veșnică a fost dăruită lumii.

Înaltpreasfinția Sa subliniază că Sfânta Liturghie nu este doar o slujbă, ci „taina tainelor” – actualizarea sacramentală a Învierii Domnului. Prin ea, credincioșii sunt introduși încă din această lume în realitatea Împărăției lui Dumnezeu. Liturghia începe cu proclamarea solemnă „Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”, ridicând comunitatea din timpul istoric (chronos) în timpul mântuirii (kairos).

Pastorală evidențiază momentele esențiale ale Sfintei Liturghii: ecteniile și cântările care proclamă biruința lui Hristos asupra morții, citirea Apostolului și a Evangheliei ca epifanie a Cuvântului lui Dumnezeu, Vohodul Mare care reiterează drumul de la Răstignire la Înviere, Anaforaua cu anamneza și epicleza, precum și prefacerea Darurilor în Trupul și Sângele Domnului prin lucrarea Duhului Sfânt.

„Prin primirea Trupului și Sângelui Domnului, credinciosul se unește în chip real cu Hristos cel înviat, iar harul euharistic atinge atât sufletul, cât și trupul, orientând întreaga existență către slava Învierii”, a scris IPS Calinic.

Arhiepiscopul îndeamnă credincioșii ca participarea la Sfânta Liturghie să nu rămână limitată la spațiul bisericii, ci să se prelungească în viața de zi cu zi prin convertire, fapte de milostenie și mărturisire a Învierii prin cuvinte și fapte. El atrage atenția că o participare formală, fără transformare lăuntrică, lasă omul sub povara fricii, egoismului și neliniștii.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic adresează binecuvântări tuturor: preoților, monahilor și maicilor din mănăstiri și schituri, ctitorilor, profesorilor, elevilor, studenților, credincioșilor de toate vârstele și autorităților implicate în slujirea binelui comun. „Vă doresc să vă împărtășiți neîncetat din strălucirea Învierii și să gustați bucuria unei necontenite înnoiri lăuntrice, întru lumina și pacea negrăitei biruințe a Fiului întrupat al lui Dumnezeu asupra morții”, a încheiat Arhiepiscopul.

Pastorală se încheie cu urarea pascală: Hristos a înviat!