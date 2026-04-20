Șofer rănit la Fălticeni: Mașina a fost străpunsă de parapetul de protecție

Un accident rutier a avut loc luni seara pe raza municipiului Fălticeni, soldat cu rănirea conducătorului auto.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism a intrat în coliziune cu un parapet de protecție. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În accident a fost implicat doar conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. Echipajul SMURD B2 din cadrul Detașamentului Fălticeni, care se întorcea de la o altă intervenție, a extras victima din vehicul și i-a acordat primul ajutor medical la fața locului.

Bărbatul, care se afla în stare semiconștientă, a fost predat ulterior unui echipaj SAJ încadrat cu medic, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii rutieri au demarat cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte care au dus la producerea accidentului.