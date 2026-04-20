Gheorghe Șoldan, poziție dură în ședința PSD: Cere demisia premierului Ilie Bolojan pentru că a adus România în criză economică, a blocat investițiile și a condamnat mii de localități rurale la subdezvoltare

Președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vicepreședinte național al PSD, a cerut luni seara în ședința PSD în care se discută despre ieșirea PSD de la guvernare schimbarea premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a adus România în criză economică, a blocat investițiile și a condamnat mii de localități rurale la subdezvoltare. Social-democratul a amenințat că PSD este dispus să iasă de la guvernare dacă nu se produce această schimbare.

Într-o declarație dură, Gheorghe Șoldan a afirmat că Ilie Bolojan „a promis reforme, dar nu a livrat nimic” și că s-a comportat ca un lider autoritar, ignorând partenerii de coaliție.

„Am intrat în această coaliție pentru stabilitatea țării. Am vrut să evităm o criză politică. Dar, la aproape un an distanță, realitatea este cu totul alta. România este în plină criză economică, financiară, socială și energetică. Avem un prim-ministru care la început ne-a păcălit pe mulți dintre noi. Ne-a fost prezentat ca un lider reformist, ca un administrator performant, dar când ceața s-a ridicat, am văzut doar un politician blocat în trecut”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a criticat schimbarea de atitudine a premierului față de administrațiile locale: „Când era la Oradea, fondurile guvernamentale erau bune pentru a putea dezvolta comunitățile locale. Dar imediat ce a ajuns în fotoliul de prim-ministru, și-a schimbat optica. Dacă la început a lovit cu ciocănelul la administrație, pe parcurs a luat barosul și a aplicat lovituri tot mai grele, condamnând mii de localități din mediul rural la subdezvoltare”.

Șoldan l-a acuzat pe Bolojan că a încălcat protocolul de coaliție încă din primele zile și că măsurile luate au dus la o inflație ridicată, creșterea prețurilor la alimente și carburanți, recesiune tehnică și blocarea investițiilor.

„Datele oficiale despre ce se întâmplă astăzi în economie nu mint. Avem o inflație de 10%, prețuri la alimente care au crescut de două ori mai repede decât în restul Europei, prețuri la carburanți printre cele mai ridicate din UE și zeci de mii de oameni trimiși în șomaj. Suntem oficial în recesiune tehnică. E clar că așa nu mai putem continua”, a subliniat liderul PSD Suceava.

El a concluzionat că guvernarea are nevoie de „o schimbare, iar această schimbare este fără Ilie Bolojan”.

„Astăzi nu luăm o decizie importantă doar pentru viitorul PSD, ci pentru viitorul țării și al oamenilor care încă își mai pun speranța în noi. Politica nu e despre putere și funcții, e despre oameni. Și, dacă e nevoie, suntem dispuși să mergem și în opoziție”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Declarația vine într-un moment de maximă tensiune în coaliție, PSD urmând să decidă retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Bolojan.