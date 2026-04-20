Accident rutier la Praxia: trei persoane rănite după coliziunea a două autoturisme

Un accident rutier între două autoturisme s-a produs luni după-amiază pe raza localității Praxia, soldându-se cu trei persoane rănite.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, dintre care unul încadrat cu medic.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri de prim ajutor celor trei victime la locul evenimentului. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cercetările poliției pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului și a împrejurărilor în care s-a produs sunt în derulare.