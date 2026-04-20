Succes pentru elevii cu deficiențe de auz de la Bivolărie la Concursul Național „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”

Liceul Tehnologic Special Bivolărie a găzduit, în perioada 16-19 aprilie 2026, cea de-a VIII-a ediție a Concursului național interdisciplinar „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”, inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale 2026.
Concursul, inițiat și organizat de unitatea școlară suceveană, a reunit elevi cu deficiențe de auz din 10 școli speciale din 8 județe ale țării, oferindu-le oportunitatea de a se exprima prin pantomimă, arte plastice și probe sportive (triatlon și tenis de masă). Scopul principal al proiectului este egalizarea șanselor, stimularea interacțiunii și dezvoltarea competențelor sportive și artistice într-un mediu nonformal, prietenos și incluziv.
La ediția din acest an au participat școli speciale din București, Buzău, Focșani, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, alături de gazdele de la Bivolărie.
Rezultatele obținute de elevii Liceului Tehnologic Special Bivolărie:
- Premiul III – secțiunea pantomimă: elevii Schipor Maria, Schipor David și Șomcutean Ianis Tudor (prof. îndrumător Ungurean Liliana)
- Premiul II – secțiunea triatlon fete: eleva Șerban Alexandra Elena (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)
- Premiul I – secțiunea triatlon băieți: elevul Cuzencu Ciprian Ovidiu (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)
- Premiul I – secțiunea tenis de masă: elevul Schipor David (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)
Președintele comisiei naționale de evaluare, prof. univ. dr. Alois Gherguț de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a subliniat importanța relaționării în contexte nonformale și a participării elevilor cu deficiențe de auz la activități extrașcolare, care contribuie la consolidarea încrederii în sine și la valorificarea potențialului individual.
Evenimentul a fost susținut de parteneri de seamă: EGGER Tehnologia SRL Rădăuți (sponsor unic), Consiliul Județean Suceava și Asociația „Aripi de liniște” – Asociația profesorilor pentru educația surzilor.
Organizatorii, printre care prof. Nicolae Ciprian Anton – inspector școlar general I.S.J. Suceava, prof. Tatiana Vîntur – inspector pentru educație permanentă, prof. Ciprian Ionuț Manolache – inspector pentru învățământul special, precum și directorii liceului – prof. Gheorghe Dionisie Palievici și prof. Ciprian Clem –, au evidențiat rolul esențial al acestui concurs în construirea unei rețele naționale solide de sprijin pentru elevii cu deficiențe de auz.
Intră acum și în grupul de