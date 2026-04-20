Succes pentru elevii cu deficiențe de auz de la Bivolărie la Concursul Național „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”

Liceul Tehnologic Special Bivolărie a găzduit, în perioada 16-19 aprilie 2026, cea de-a VIII-a ediție a Concursului național interdisciplinar „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”, inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale 2026.

Concursul, inițiat și organizat de unitatea școlară suceveană, a reunit elevi cu deficiențe de auz din 10 școli speciale din 8 județe ale țării, oferindu-le oportunitatea de a se exprima prin pantomimă, arte plastice și probe sportive (triatlon și tenis de masă). Scopul principal al proiectului este egalizarea șanselor, stimularea interacțiunii și dezvoltarea competențelor sportive și artistice într-un mediu nonformal, prietenos și incluziv.

La ediția din acest an au participat școli speciale din București, Buzău, Focșani, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, alături de gazdele de la Bivolărie.

Rezultatele obținute de elevii Liceului Tehnologic Special Bivolărie:

Premiul III – secțiunea pantomimă: elevii Schipor Maria, Schipor David și Șomcutean Ianis Tudor (prof. îndrumător Ungurean Liliana)

Premiul II – secțiunea triatlon fete: eleva Șerban Alexandra Elena (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)

Premiul I – secțiunea triatlon băieți: elevul Cuzencu Ciprian Ovidiu (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)

Premiul I – secțiunea tenis de masă: elevul Schipor David (prof. îndrumător Zubaș Ilisei Corneliu)

Președintele comisiei naționale de evaluare, prof. univ. dr. Alois Gherguț de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a subliniat importanța relaționării în contexte nonformale și a participării elevilor cu deficiențe de auz la activități extrașcolare, care contribuie la consolidarea încrederii în sine și la valorificarea potențialului individual.

Evenimentul a fost susținut de parteneri de seamă: EGGER Tehnologia SRL Rădăuți (sponsor unic), Consiliul Județean Suceava și Asociația „Aripi de liniște” – Asociația profesorilor pentru educația surzilor.

Organizatorii, printre care prof. Nicolae Ciprian Anton – inspector școlar general I.S.J. Suceava, prof. Tatiana Vîntur – inspector pentru educație permanentă, prof. Ciprian Ionuț Manolache – inspector pentru învățământul special, precum și directorii liceului – prof. Gheorghe Dionisie Palievici și prof. Ciprian Clem –, au evidențiat rolul esențial al acestui concurs în construirea unei rețele naționale solide de sprijin pentru elevii cu deficiențe de auz.