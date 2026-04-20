Accident rutier la Voievodeasa: Copil de 16 ani rănit după ce autoutilitara în care se afla s-a răsturnat în albia pârâului Sucevița

Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unui copil de 16 ani s-a produs duminică dimineață, în interiorul localității Voievodeasa, comuna Sucevița.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 10:55, pe drumul comunal DC 44.

Un bărbat de 57 de ani din satul Voievodeasa conducea o autoutilitară marca Ford Transit, având direcția de deplasare spre localitatea Sucevița. Pe locul din dreapta față se afla un tânăr de 16 ani, tot din Voievodeasa.

La un moment dat, conducătorul auto a încercat să întoarcă autoutilitara în afara părții carosabile, pe un teren cu resturi de debitare a masei lemnoase, caracterizat prin substrat instabil, denivelări și urme de utilaje. În timpul manevrei, șoferul a pierdut controlul vehiculului, care s-a răsturnat și a ajuns în albia pârâului Sucevița, rămânând pe roți.

În urma impactului, autoutilitara a fost avariată, iar tânărul de 16 ani a suferit un traumatism toracic. Acesta a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, de unde a fost transferat ulterior la Spitalul Județean Suceava. Medicii au diagnosticat rănile ca fiind ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, care s-au deplasat la fața locului, au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.