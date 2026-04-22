Ultimul lot al Drumului Expres Suceava-Siret are constructor desemnat

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat marți seară că asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru proiectarea și execuția lotului 3 (Bălcăuți – Siret), ultimul segment al Drumului Expres Suceava-Siret.

Valoarea de atribuire a contractului este de 1,228 miliarde de lei, fără TVA. Lotul are o lungime de 12,7 kilometri și va fi realizat în 42 de luni (12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor).Conform anunțului oficial, pe acest tronson vor fi construite:

2 noduri rutiere: Nod rutier DN2 (Siret Sud) și Nod rutier DN2 (Siret Nord);

12 structuri, dintre care un pod de 967 de metri peste râul Siret;

un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Contractul prevede, de asemenea, modernizarea unui sector din DN2 pe teritoriul României, precum și a unui segment din drumul M19 aflat pe teritoriul Ucrainei.

Cu această desemnare, toate cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret (55,7 km în total) au acum constructori desemnați.

Este vorba despre aceeași asociere româno-ucraineană care a câștigat anterior și licitațiile pentru loturile 1 și 2.Semnarea efectivă a contractului va putea avea loc abia după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor și după soluționarea eventualelor contestații formulate.

Drumul Expres Suceava-Siret va asigura o legătură de mare viteză între municipiul Suceava și frontiera cu Ucraina, fiind conectat cu Autostrada A7 prin sectorul Pașcani–Suceava (61,86 km), pentru care constructorii au fost desemnați încă din primăvara anului 2025 pe ambele loturi.

Potrivit CNAIR, semnarea celor cinci contracte care vor asigura întregul traseu de mare viteză Pașcani – Suceava – Siret (frontiera cu Ucraina) depinde acum în mod esențial de asigurarea finanțării pentru aceste obiective de infrastructură cu rol dual – civil și militar.

Este un pas major pentru infrastructura de nord a Moldovei, cu implicații strategice regionale clare, inclusiv din perspectiva legăturilor cu Ucraina.