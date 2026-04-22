Consilierul local sucevean Lucian Harșovschi prezintă raportul de activitate: „Proiectele pentru suceveni trebuie duse la capăt, dincolo de culori politice”

Fostul viceprimar al Suceava, Lucian Harșovschi, în prezent consilier local, a transmis un raport de activitate în care subliniază stadiul mai multor proiecte inițiate în mandatul anterior și aflate încă în implementare.

Harșovschi afirmă că scopul său în această perioadă a fost „asigurarea medierii și continuității”, astfel încât investițiile începute de administrația din care a făcut parte să nu fie blocate, ci finalizate „în interesul tuturor sucevenilor”.

Potrivit acestuia, proiectele trebuie privite ca investiții ale comunității, „nu ale unei culori politice”. Consilierul local susține că s-a implicat pentru ca acestea să meargă mai departe și a intervenit public doar în situațiile în care dialogul instituțional nu a fost suficient pentru deblocarea unor decizii.

Raportul de activitate, un document de aproximativ zece pagini, înregistrat pe site-ul Primăriei Suceava în 27 ianuarie a.c.,reprezintă o raritate în actualul mandat al Consiliului Local Suceava, Harșovschi fiind singurul consilier care l-a prezentat public pentru perioada 2024-2025. Documentul exemplifică rolul său în menținerea și finalizarea mai multor investiții începute în mandatul anterior, cu accent pe interesul public al sucevenilor.

Prin acest demers, fostul viceprimar reiterează angajamentul pentru o administrație orientată spre rezultate concrete, independent de schimbările politice. Detalii complete despre proiectele menționate, stadiul lor de implementare și contribuția sa se regăsesc în raportul oficial publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava.