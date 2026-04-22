ANM emite avertizări meteo pentru Suceava și zona de nord-est: precipitații mixte, ninsori la munte și vânt puternic până joi seară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare meteorologică valabilă de miercuri, ora 10:00, până vineri, 24 aprilie, ora 10:00, care vizează precipitații mixte, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în nordul Moldovei și în Carpații Orientali.

Totodată, au fost emise cod galben și cod portocaliu de vânt puternic pentru joi.

Potrivit meteorologilor, miercuri (22 aprilie), la munte și trecător în estul și sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. La altitudini mai mari de 1400 m, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de circa 5 cm.

Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice și sud-vestice, cu rafale de 40-45 km/h.

Joi (23 aprilie), intensificările vântului se vor extinde în toate regiunile, cu rafale în general de 40-50 km/h, iar la munte și în regiunile nordice, estice și centrale, local de peste 55-60 km/h.

Vremea va fi rece pentru această perioadă a anului atât miercuri, cât și joi.

În cursul nopților, pe alocuri se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase.

ANM a emis cod galben de vânt pentru joi, 23 aprilie, între orele 09:00 și 22:00. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea. La munte, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Pentru intervalul 23 aprilie, ora 12:00 – ora 20:00, a fost emis cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului. Acesta vizează județele Botoșani și Iași, precum și zona joasă a județului Suceava, unde temporar vântul va sufla cu rafale de 70-90 km/h.

Intensificări puternice ale vântului se vor înregistra și în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90-130 km/h.