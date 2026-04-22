Gală internațională de kickboxing la Suceava pe 22 mai: Bogdan Floristean luptă pentru titlul european la Hotel Mandachi

Pe 22 mai 2026, la Salonul Regatto din cadrul Hotelului Mandachi SPA, va avea loc o gală de kickboxing de amploare națională și internațională, care va reuni în ring atât sportivi suceveni de top, cât și nume consacrate din kickboxingul românesc și european.

Evenimentul, organizat sub egida Glorious Fighting Championship, promite o seară plină de confruntări de înalt nivel, cu meciuri naționale și internaționale. Punctul de atracție principal al galei va fi lupta suceveanului Bogdan Floristean, care va urca în ring pentru titlul european, în confruntare directă cu italianul Nino Râia, reprezentant al puternicei promoții Enfusion.

Alături de Bogdan Floristean, publicul sucevean va avea ocazia să îi susțină și pe alți sportivi locali apreciați: Eduard Huțanu, Gabi Pădurean, Andu Cimpoiași, Eric Andrei, Brumă Mihai și Denis Nuțu. Aceștia vor reprezenta cu onoare culorile Bucovinei în cadrul unor meciuri competitive.

Gala va beneficia și de prezența unor nume importante din kickboxingul românesc, precum Cătălin Makove, Remus Târpian și Bogdan Slabu. Din Constanța va participa, de asemenea, Sunni Mustafa, unul dintre sportivii de bază ai antrenorului Alex Filip, care a promis un spectacol tehnic și spectaculos.

Organizatorii anunță o serie de confruntări echilibrate, care vor pune în valoare atât experiența și forța sportivilor, cât și ambiția noii generații de kickboxeri. Evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea sporturilor de contact în județul Suceava și pentru promovarea performanței locale pe plan național și internațional.

Biletele pentru gală sunt deja disponibile pe platforma bilete.ro. Publicul este invitat să fie alături de sportivii suceveni și să susțină performanța, disciplina și spiritul de competiție care definesc aceste confruntări.

Organizatorii promit o seară de sport de calitate, cu un program variat de meciuri și o atmosferă vibrantă, pe măsura așteptărilor iubitorilor de kickboxing din întreaga regiune.