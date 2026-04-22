Opt echipe de liceeni din Suceava își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” IV

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Suceava organizează joi, 23 aprilie 2026, începând cu ora 09:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV.

Evenimentul face parte din cea de-a patra ediție a programului național omonim, dedicat descoperirii vocației antreprenoriale și dezvoltării spiritului de inițiativă în rândul tinerilor. Programul este implementat în 30 de județe și se derulează în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic. Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator.

În contextul actual, marcat de transformări rapide ale pieței muncii, educația antreprenorială devine o competență esențială. Prin acest program, CONAF oferă liceenilor cadrul necesar pentru a-și testa ideile de afaceri, a-și dezvolta gândirea critică și a-și construi încrederea în propriile capacități.

La semifinala de la Suceava participă 8 echipe, formate din 4-6 liceeni fiecare, care vor prezenta planuri de afaceri elaborate în urma sesiunilor de educație antreprenorială desfășurate începând din octombrie 2025. Peste 1.000 de liceeni din județ au beneficiat de aceste ore practice, susținute de antreprenori locali implicați activ în formarea noii generații.

Echipele vor fi evaluate de un juriu format din antreprenori și profesioniști cu experiență, care vor analiza criteriile esențiale: originalitatea și fezabilitatea ideii de afaceri, coerența planului de business, strategia de implementare, capacitatea de lucru în echipă și calitatea prezentării.

Echipa câștigătoare a locului 1 se va califica direct în finala națională de la București, unde va beneficia de sesiuni de mentorat, interacțiune cu antreprenori de top și validarea ideilor într-un cadru competitiv de anvergură națională.

„Educația antreprenorială nu înseamnă doar business, ci formarea unei mentalități bazate pe curaj, asumarea responsabilității și capacitatea de a transforma ideile în realitate. Prin acest program, le oferim liceenilor informație, experiență, inspirație și direcție, pentru că viitorul nu se așteaptă – se construiește”, au transmis reprezentanții CONAF Suceava.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesori coordonatori și elevi implicați în program. Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” este cel mai amplu program național dedicat liceenilor care conectează educația formală cu mediul real de business, contribuind la formarea unei generații adaptabile și orientate spre inițiativă economică.