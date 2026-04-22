A X-a ediție a simpozionului național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc” se deschide joi la Suceava și Vatra Dornei

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 23-25 aprilie, cea de-a X-a ediție a simpozionului național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”. Evenimentul se va desfășura în format hibrid și este dedicat Zilei Bibliotecarului din România și Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor.

Simpozionul este realizat în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT.), Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Alianța Franceză Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei și EcoTV. Acesta reunește specialiști din domeniul biblioteconomiei și științei informării, cercetători, cadre didactice, profesori documentariști, bibliotecari și reprezentanți ai instituțiilor culturale din țară și din străinătate.

Evenimentul își propune să evidențieze rolul esențial al cărții și al lecturii în dezvoltarea cunoașterii, a spiritului critic și a dialogului academic, facilitând schimbul de experiență și dezvoltarea de parteneriate. Programul include comunicări științifice, mese rotunde și sesiuni de dezbateri pe teme precum conservarea patrimoniului multicultural, digitalizarea resurselor informaționale, incluziunea culturală și dezvoltarea serviciilor inovatoare de bibliotecă.

Programul primei zile

Simpozionul va debuta joi, 23 aprilie, la ora 09:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Deschiderea oficială va fi urmată de comunicările științifice în plen, moderată de bibliotecar drd. Anișoara Budui.

Începând cu ora 13:30, în sala de lectură „Emanuel Diaconescu” (corp E, sala E115), va avea loc masa rotundă cu tema „Cultura limbajului poetic”, coordonată de conf. univ. dr. ing. George Mahalu, președintele Asociației Cenaclu Cultural Educativ Suceava (ACCES), și moderată de bibliotecar Despina Doina Rotaru.

În paralel, la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei se va desfășura reuniunea științifică „In Memoriam – Ion Luca”. Invitata specială este profesoara Jenica Romanică, scriitoare și cadru didactic cu o experiență de 40 de ani, membră a Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor (ASATD). Evenimentul va include și prezentarea revistei liceului, „ALTFEL”, sub coordonarea profesoarelor Daniela Cornețchi, Gabriela Heidel și a profesoarei documentarist Rodica Crăciun.

Zilele de 24 și 25 aprilie

Comunicările științifice vor continua vineri și sâmbătă, 24 și 25 aprilie, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă al USV din Vatra Dornei, precum și online, prin platforma Google Meet.

Prezentarea lucrărilor va fi moderată de bibliotecar Adriana Florentina Malanciuc (Biblioteca USV), drd. Gabriela-Alina Papuc (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava) și bibliograf dr. Elena Pintilei (Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava).

În cadrul simpozionului vor fi lansate două publicații: Revista Bibliotecii USV – „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”, nr. 5/2025 (Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava), prezentată de bibliotecar drd. Anișoara Budui, și volumul „Memorii și întâmplări”, semnat de Antonio Olivotto (Editura Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., București, 2025), prezentat de Ioana Grosaru, președinta Asociației Italienilor din România.

La cea de-a X-a ediție aniversară vor fi susținute aproximativ 80 de articole științifice. Comunicările vor fi publicate ulterior în revista Bibliotecii USV, nr. 6/2026.

Manifestarea, susținută încă de la prima ediție de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, bibliotecar drd. Anișoara Budui și bibliotecar Adriana Florentina Malanciuc, s-a consolidat ca o referință academică în domeniu. Evenimentul este sprijinit de Sindicatul USV „UNIVERS”, Destinația de ecoturism „Țara Dornelor” și „Păstrăvăria lui Andrei” din Vatra Dornei.

Simpozionul subliniază rolul bibliotecilor în promovarea dialogului intercultural, conservarea patrimoniului cultural și adaptarea la provocările societății digitale actuale.