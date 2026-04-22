Statul român rămâne nereformabil. Până și Republica Moldova ne depășește cu o reformă administrativă ce reduce drastic numărul de raioane și de primării,  de dr. Adrian Botezatu, sociolog

Republica Moldova a luat o decizie curajoasă și necesară: începe o reformă administrativă reală și consistentă. Țara vecină va trece de la actualul model cu 32 de raioane la doar 10 raioane, reducând drastic numărul de structuri administrative intermediare. Totodată, la nivel local, se va realiza o comasare a primăriilor, stabilindu-se un prag minim de 3.000 de locuitori pentru o comună.

În prezent, 87% dintre primăriile din R. Moldova se află sub acest prag.

Noul model administrativ urmează să fie implementat până în 2027, ceea ce înseamnă că alegerile locale din acel an vor fi organizate deja pe noua structură.

Pentru comparație, situația din nordul României este îngrijorătoare.

În județul Suceava, din cele 98 de comune, 74 au sub 5.000 de locuitori – adică 73%. În județul Botoșani, din 71 de comune, 61 se află sub același prag, reprezentând 86%. Situația nu este cu mult diferită în majoritatea județelor țării.

Reforma din R. Moldova vine într-un context în care România deține, de departe, cel mai stufos sistem administrativ din Uniunea Europeană și se află pe locul al treilea în lume, după Rusia și Statele Unite ale Americii, în ceea ce privește numărul de unități administrativ-teritoriale raportat la populație.

În loc să recunoască această realitate și să treacă la reforme concrete, în România discuțiile despre reformă administrativă rămân, de prea multe ori, simple declarații politice fără acoperire.

Comasarea comunelor, reducerea numărului de primării și raționalizarea cheltuielilor publice par subiecte tabu, pe care nimeni nu vrea să le abordeze cu seriozitate.

Faptul că o țară cu resurse mult mai limitate, precum Republica Moldova, reușește să inițieze o astfel de reformă profundă, în timp ce România continuă să mențină un aparat administrativ supradimensionat și extrem de costisitor, spune multe despre capacitatea reală de reformă a statului român. Din păcate, dovezile arată că, dincolo de discursuri, Statul Român rămâne, în multe privințe, nereformabil.