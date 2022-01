Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Culturii Naționale prin organizarea unui recital de poezie eminesciană

În fiecare an, la 15 ianuarie este marcată Ziua Culturii Naţionale, data fiind aleasă în semn de omagiu faţă de poetul naţional al românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889).

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează această zi importantă prin organizarea unui recital de poezie eminesciană care va fi susținut de actorii: Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Alexandru Marin și Bogdan Amurăriței. Fondul muzical este asigurat de Cornel Angelescu.

Recitalul va avea loc la Colegiul Național Mihai Eminescu, sâmbătă, 15 ianuarie, la ora 10:00. Publicul este format din elevi, dar intrarea la eveniment este liberă.

Poet, prozator și jurnalist român, Mihai Eminescu, considerat drept cea mai importantă voce poetică din literatura română este după cum afirma George Călinescu: „poetul nepereche a cărui operă învinge timpul”, opera sa exprimând cel mai bine și cel mai complet spiritualitatea românească.

Opera sa poetică a fost influenţată de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, dar şi de teoriile semnate de Arthur Schopenhauer, de Immanuel Kant ori de Hegel. Poezia eminesciană este încărcată de sensibilitate, conține puterea evocatoare a limbii române și este construită pe un fond impresionant de armonie muzicală, iar sursele sale de inspirație sunt de natură istorică, socială, mitologică, folclorică, poezia iubirii și a naturii.

„Luceafărul” lui Mihai Eminescu este cel mai lung poem de dragoste, potrivit World Records Academy: „Poemul poate fi simplu descris (pentru generaţia YouTube de astăzi…) drept o combinaţie între „Pe aripile vântului/ Gone with the Wind” (dramă romantică), „Star Trek” (conţine divertisment SF) şi „Love Story” (poemul este unul dintre cele mai romantice şi se încheie cu o dramă) – toate amestecate, ceea ce înseamnă că este un poem romantic, dar şi unul modern, al mileniului al treilea”, notează cei de la WRA.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Culturii Naționale și prin depunerea unei coroane de flori la statuia lui Mihai Eminescu, din vecinătatea teatrului, în cadrul unui eveniment oficial, organizat sâmbătă, 15 ianuarie, la ora 9:00.