Ioan Bălan: Sunt un susținător fără limite al USV, dar cu ceva limite când vorbim de construirea Facultății de Medicină în parc. Trebuie să dezvoltăm acel proiect modern din campusul de la Moara

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că nu consideră fericită inițiativa USV de a construi un nou corp de clădire în Parcul Areni arătând că este un susținător al USV și al Facultății de Medicină, dar că dezvoltarea va trebui continuată în campusul de la Moara.

„În parc nu ar trebui să existe altceva decât ceea ce ține de parc. Cu riscul de a supăra chiar și Universitatea, consider că Universitatea are o capacitate extraordinar de mare de dezvoltare, are un teren rezervat pentru a dezvolta acest proiect. Va trebui, împreună cu noi, cu Consiliul Județean, cu Primăria Suceava, cu Guvernul României, cu fonduri de la Uniunea Europenă, să dezvoltăm acel proiect modern din campusul de la Moara”, a spus Ioan Bălan.

El a evitat să se pronunțe dacă trebuie sau nu să se ridice o nouă clădire în parc, dar că, după părerea lui „în parc nu ar trebui să se facă absolut nimic”.

Ioan Bălan a arătat că chiar dacă s-ar discuta despre ceva ce trebuie imediat, cum ar fi un centru de vaccinare, el este de părere că acesta ar trebui făcut provizoriu și nu definitiv.

„Nu cred că trebuie să facem o construcție definitivă în parc. Asta e părerea mea”, a spus deputatul liberal.

El a subliniat că este un mare susținător al parteneriatului real între Primărie, Consiliul Județean și Universitate.

„Sunt unul dintre cei care cred că Universitatea Suceava este un pol de dezvoltare economică pentru Suceava, dar este un subiect care trebuie abordat cu oameni competenți și cu oameni dispuși să vorbească cu argumente despre acest subiect”, a mai spus Ioan Bălan.

El a menționat că atât rectorul Valentin Popa cât și prorectorul Mihai Dimian pun foarte mult suflet în dezvoltarea Universității.

„Însuși proiectul acesta de dezvoltare a Facultății de Medicină ne-a pus în situația în care suntem cu Spitalul Județean pentru că „județele prietene”, principalele beneficiare de studenți suceveni, Cluj și Iași, au pus foarte mare presiune în acea perioadă și mulți factori au fost denigratori, de la factorul politic, la „mizeria” colegilor din Iași și Cluj legată de situația pandemică de la acel moment. „Gelozia” pe Suceava, dezvoltarea Universității îi deranjează extrem de mult. Tot mai mulți tineri se îndreaptă spre USV și își găsesc aici facultăți în care să-și dezvolte capacitățile lor și să-și creeze viitorul”, a spus Bălan.

El a precizat că Facultatea de Medicină este una care va trebui să fie în portofoliul USV.

„Sunt un susținător fără limite al USV, dar dacă vorbim despre parc, aici am ceva limite”, a mai spus Ioan Bălan.