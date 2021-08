Cerere mai mare de pensionare anticipată în rândul profesorilor și asistenților medicali din județul Suceava, pe fondul pandemiei. Cea mai mare pensie din județ este de aproape 32.000 de lei

Județul Suceava are în prezent, un număr total de 147.610 de pensionari, iar încasările sunt mult mai mici în raport cu sumele plătite pentru acestea, a declarat, luni, Constantin Boliacu, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Suceava, la Exclusiv la Miezul Zilei de la News Bucovina.

”La ora actuală, dacă ne uităm la încasări, acestea sunt mult mai mici la nivel de județ, față de cât plătim pensiile. Noi plătim aproape dublu decât încasăm. Toată această diferență se plătește de la bugetul de stat. Nu ai de unde din altă parte”, a declarat Constantin Boliacu.

Directorul Casei Județene de Pensii Suceava a spus că, statistic, Suceava are 147.610 de pensionari și 155.500 de pensii în plată, pentru că un pensionar poate avea și două pensii, iar cea mai mică pensie din județ este 800 de lei, care e venitul minim garantat, iar cea mai mare pensie ajunge la aproape 32.000 de lei.

El a arătat că sunt zile în care numărul celor care ce trec pragul acestei instituții depășește 500 de persoane.

”Anul aceasta, până la această dată, s-au prezentat la Casa Județeană de Pensii , 67.000 de suceveni, fiecare cu problemele lui, fie că vorbim de pensii, ajutoare de deces, bilete de tratament etc. .Am avut și zile când în instituție au fost 500 de persoane”, a spus Boliacu.

Contextul pandemic nu a modificat substanțial numărul celor care au făcut cereri de pensionare.

”De la începutul anului au cerut dreptul de pensie 9.742 de persoane. În comparație cu 2020 se menține același trend, iar la capitolul recalculări de pensie avem aproximativ 4.900 de cereri. Așadar, pandemia nu modificat prea mult numărul de cereri de pensionare. Singura particularitate a acestei perioade a fost că am avut o cerere mai mare de pensionare anticipată în rândul profesorilor și a asistenților medicali”, a spus Constantin Boliacu.

În ceea ce privește modificările aduse de pandemie, se poate constata o creștere a numărului de cerere pentru acordarea ajutorului de deces.

”În cursul acestui an, avem până la ora actuală avem un număr de 4.952 de cereri pentru ajutorul de deces. Probabil numărul este mai mare, dar noi plătim acest ajutor pensionarilor și celor salariați. Noi am plătit, numai puțin de 26.000.000 lei anul acesta pentru ajutoare de deces. La începutul pandemiei nu am avut un număr așa mare, după, în toamnă, numărul a început să crească. Dar acest număr ridicat, nu este doar din cauza pandemiei, de exemplu, luna aceasta avem 416 decese”, a mai spus directorul executiv al Casei Județene de Pensii Suceava.

Cuantumul pentru ajutorul de deces este de 5.239 de lei pentru pensionari sau jumătate din această sumă pentru membrii familiei.

”Acestea reprezintă o facilitate. Nu știu dacă sunt suficienți sau nu, dar sunt niște bani care pot ajuta, reprezintă un ajutor bine venit. De asemenea, suntem printre puținele instituții din țară, care plătim acest ajutor într-o oră și jumătate, dacă persoana are toate documentele în regulă”, a declarat Constantin Boliacu, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Suceava.