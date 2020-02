Primul candidat independent la funcția de primar al Sucevei- Clovnul Bobo: Nu pot să stau cu mâinile în sân și să particip la mascarade!!!

Andrei Nesculescu, cunoscut drept Clovnul Bobo, a anunțat, marți, că va candida independent la funcția de primar al Sucevei arătând că a activat 17 ani într-un partid politic și că a crezut că va putea face ceva, dar că nu mai poate să stea cu mâinile în sân și să participe la mascarade.

„Anul acesta 2020 VOI CANDIDA ca INDEPENDENT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA!”, a anunțat Clovnul Bobo pe pagina sa de socializare.

El a spus că are 40 de ani, este sucevean, licențiat în asistență socială, masterand în Comunicare Resurse Umane, că nu am pe nimeni în spate, iar tot ce a făcut în acești ani, a făcut cinstit.

Nesculescu a mai arătat că are patru copii, o familie super fericită, case, pământ, mașină și afacere și că nimeni nu poate să-i spună că a „luat de la Stat!”

„Nu critic pe nimeni, doar atât spun: Atât pot și vor unii aleși să facă! Orașul Suceava arată ca după război! Ca ONG-ist mi-am adus aportul așa cum am știut, am fost și sunt activ în viața cotidiană a acestei urbe, fără a cere anumite medalii, premii, etc”, a menționat Nesculescu care spune că știe că poate schimba multe în bine.

El susține că de mai bine de 30 de ani Suceava arată la fel, sau uneori mai rău.

Potrivit acestuia Suceava, nu are nevoie momentan de spectacole(din bani publici) pentru că sunt firme care pot și vor să-și facă publice acțiunile.

„Suceava anului 2020 are nevoie ca străzile sale să fie complet asfaltate, reabilitate! Suceava anului 2020 are nevoie de apă caldă in școli (toalete), Suceava anului 2020 are nevoie de normalitate, Spațiu verde bine delimitat, parcuri moderne, fără pavele și granit marca China….Suceava anului 2020 are nevoie de un plan economic(nu numai Mall-uri, hiper-market-uri) Suceava anului 2020 are nevoie de mai multă infrastructura (măcar încă 2 poduri peste Râul Suceava(pe Traian Vuia, ieșire în spatele bazarului, pe strada Ștrandului cu ieșire la gara Burdujeni…. se pot face multe, dar nu se vrea. (Unii ne vor proști) Suceava anului 2020 are nevoie de un Management corect, lipsit de căpușe! Cartiere precum: Zamca, George Enescu soluția descongestionări traficului rutier (parcări) este acela de a scoate un trotuar, sens unic, parcare in spic….spațiul verde nefiind afectat. Din anul 2010 am tot cerut acest lucru. Fiecare cartier trebuie să abia zonă pentru copii, Suceava anului 2020 are nevoie de un parc pentru plimbarea animalelor de companie, spațiu de amenajare Pădurea Zamca… Candidez pentru că vreau, știu ca pot schimba multe…nu pentru pensie specială, Dacă dumneavoastră dragi cetățeni vă place cum este condus acest oraș, nu am decât să vă respect decizia. Eu nu vin cu critici….Vin cu Soluții Viabile! Eu sunt sătul de clica politică, de cum își împart funcții, cine cu cine se aliază, partide politice compromise!”, a transmis candidatul.

El a recunoscut că de 17 ani a fost membru într-un partid și nu a migrat nicăieri și că a crezut că poate face ceva, iar uneori a reușit, cum ar fi ideea cu parcul din Zamca str.G.Ureche, parcarea în spic pe stradă, lobby pentru strada M.Sadoveanu.

„Mi-a ajuns! Nu pot să stau cu mâinile în sân și să particip la mascarade!!!”, a transmis Nesculescu.

El a mai transmis că pentru a candida, ar nevoie de sprijinul sucevenilor, are nevoie de semnături pentru a se putea înscrie în cursă.

„Cu ocazia asta, eu vin personal cu lista, și dumneavoastră îmi spuneți și problemele cu care vă confruntați! Promit lunar o ședință pe cartiere, astfel problemele, proiectele sunt si pot fi rezolvate! Nu voi cheltui mai mult de 1000 de lei, nici un ban in plus pentru această campanie! Voi merge din ușa în ușa, prin toate cartierele…Începând din luna Martie”, a mai transmis Andrei Nesculescu.