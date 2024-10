Flutur către Șoldan la Botoșana, mesaj de unitate în interesul județului: Trebuie să fim uniți pentru județ dincolo de disputa și lupta politică

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, marți, la învestirea primarului de la Botoșana, Andrei Sticleț, ales din partea PMP, un mesaj de unitate în interesul județului Suceava.

La învestirea primarului de la Botoșana a participat pe lângă Gheorghe Flutur și președintele ales al CJ Suceava, Gheorghe Șoldan și deputatul PSD Mirela Adomnicăi, dar și liderul PMP Suceava, Marian Andronache.

Flutur a declarat că nu putea să lipsească de la el de acasă, de la Botoșana, la ceremonia învestirii primarului.

„Domnule primar, sincer îți urez felicitări și mult succes pentru că te așteaptă o perioadă în care lumea așteaptă multe de la dumneavoastră și cred că și de la noi în continuare”, a spus Flutur care a remarcat că în Botoșana PNL a fost o pepinieră pentru mai multe formațiuni care au intrat în Consiliul Local.

El și-a asumat pierderea funcției de primar din partea PNL pentru că el a mers până la capăt cu primarul Ion Ghiață căruia a ținut să-i mulțumească pentru ceea ce au făcut împreună în aceste mandate.

„Și nu numai la Botoșana. Să știți că peste tot în județul Suceava, chiar și acolo unde am pierdut alegerile, am mers cu primari care au făcut treabă. Pe mine și pe Ion Ghiață ne leagă foarte multe de Botoșana și vreau să cred că aceste lucruri lasă o amprentă în sufletele și mintea oamenilor noștri”, a spus Flutur.

El a subliniat că a constatat că în comună a mai rămas puțin de asfaltat și că s-a implementat proiectul de apă și canalizare, iar acum urmează cel de gaz natural.

„Trebuie lucrurile astea spuse. De la bisericile construite și cea nouă construită în mandatul lui Ghiață până la cea veche pe care o consolidați și o faceți și știm bine ce a fost acolo de luptat pentru ea, până la căminul acesta. Dar mai e de făcut. Sunt multe lucruri de făcut”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a menționat că tot timpul oamenii vor mai mult de la cei din fruntea administrației publice locale și că e bine să vrea mai mult.

„Trebuie să fim și să fiți uniți, dincolo de disputa și lupta politică”, a spus președintele CJ Suceava.

Flutur a recunoscut că i s-a spus să susțină un alt candidat de primar, dar că a mers cu fostul primar și nu-i pare rău pentru că nu și-a abandonat oamenii.

„I-am spus însă lui Ghiață. Echipă strânsă în jurul actualului primar pentru că trebuie să-l ajutăm și noi și eu pentru ceea ce are nevoie Botoșana. Asta este înțelepciunea până la urmă în politică. Patima că a zis cineva despre cineva trebuie să o aruncăm, să o uităm. Asta ne învață și Biserica. Noi trebuie să fim înțelepți. Și spun asta și pentru cel care vine poimâine în locul meu, domnul Șoldan. Același lucru pentru că Suceava are nevoie de dezvoltare, are nevoie de pus un cuvânt bun de la oricine ca să se întâmple ceva în județul acesta. Oamenii vor mai mult. Nu întotdeauna ești pe placul lor. Sunt convins că și eu am supărat sau nu am făcut lucruri foarte bune, dar uitând-mă în urmă am mulțumirea sufletească că am făcut ceva pentru comunitatea mea și din județul Suceava și de aici”, a conchis Gheorghe Flutur.