Ministerul Energiei răspunde deputatului Ioan Balan privind prețuri accesibile la gazele naturale: Sprijinul pentru plata facturilor va fi direcționat în mod țintit către consumatorii vulnerabili

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a primit un răspuns din partea Ministerului Energiei semnat de secretarul de stat Casian Pavel Nițulescu cu privire la măsurile luate pentru a asigura prețuri accesibile la gazele naturale pentru consumatorii casnici, în contextul provocărilor generate de conflictul din Ucraina și criza energetică la nivel european.

Ministerul a subliniat că România și-a adaptat sectorul energetic pentru a proteja continuitatea aprovizionării cu energie și resurse energetice. Țara noastră are o dependență scăzută de importurile de gaze naturale, asigurându-și aproximativ 80-85% din consumul intern din producția proprie. În plus, România nu are contracte directe cu Gazprom și nu importă gaze naturale din Rusia via Ucraina, bazându-se pe alte rute și interconectări regionale.

Pe plan extern, Ministerul a inițiat dialoguri regionale și a promovat diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, inclusiv prin accesul la noi surse de gaze din Marea Caspică, prin Coridorul Vertical (Grecia-Bulgaria-România) și Coridorul Trans-balcanic. Această strategie a contribuit la reducerea dependenței de gazele rusești și la consolidarea securității energetice naționale.

În vederea asigurării unui preț accesibil, Ministerul Energiei, împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), monitorizează constant schema de plafonare a prețurilor la energie, aplicată pentru a proteja cetățenii și economia de fluctuațiile de pe piața energetică. De asemenea, pentru sezonul rece 2024-2025, România a atins un nivel record al capacităților de stocare a gazelor naturale, cu un volum de 3.271,7 milioane mc, ceea ce reprezintă 103,2% din capacitatea totală de stocare.

Ministerul a mai anunțat că, începând cu luna aprilie 2025, sprijinul pentru plata facturilor va fi direcționat în mod țintit către consumatorii vulnerabili. De asemenea, Guvernul analizează soluții pentru a renunța treptat la mecanismul de plafonare, în funcție de evoluțiile piețelor energetice.

Prin investiții în dezvoltarea producției de gaze naturale și infrastructură, inclusiv în exploatarea resurselor din Marea Neagră, România se pregătește să-și asigure securitatea energetică pe termen lung, având în vedere și tranziția către o energie mai verde.