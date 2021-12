North Face și Muzeul de Artă Modernă din San Francisco au lansat campania „It’s More Than A Jacket”

Compania specializată în îmbrăcăminte pentru exterior The North Face s-a alăturat Muzeului de Artă Modernă din San Francisco (SFMOMA), orașul natal al companiei, pentru a lucra la „It’s More Than A Jacket”, campania de toamnă viitoare (2022), cu care brandul a lansat o inițiativă care „sărbătorește amintirile și aventurile trăite” în cei peste 50 de ani de istorie.

Această campanie publicitară, care aduce un omagiu „ADN-ului mărcii”, va fi descoperită pe tot parcursul toamnei viitoare prin intermediul a șase noi colecții care salvează propuneri deja ridicate și le reformulează „pentru a inspira și a permite explorarea în viitor”, alături de un scurtmetraj și trei lungmetraje ale sportivilor săi.

Ideea este de a crea o arhivă digitală în care să invite „toți exploratorii lumii” să trimită imagini cu articolele lor preferate și „povestea lor cu ele”, cu intenția de a surprinde semnificația din spatele fiecărei piese vestimentare, după cum au explicat ei în declarația lor.

„Cu această arhivă comemoram oamenii, poveștile și produsele care continuă să inspire comunitatea noastră să continue explorarea”, a declarat Mike Ferris, vicepreședinte al The North Face global.

Aducerea la viață a acestei arhive va fi sarcina Muzeului de Artă Modernă din San Francisco, unde vor fi expuse cele mai semnificative desene istorice ale explorării, împreună cu poveștile pe care le păstrează, cum ar fi echipa care a ajutat la prima traversare pe jos a Antarcticii în 1990 și care a atras atenția lumii asupra necesității de a conserva continentul.

Pentru a lansa „It’s More Than a Jacket”, celor de la The North Face li se alătură rapperul RZA, trupa californiană HAIM și membrii echipei de sportivi The North Face: Conrad Anker și Ingrid Backstrom.

The North Face a mai colaborat în trecut cu firma preferată de patinatori, Supreme, sau cu Junya Watanabe, arătând clar că scopul pentru care fondatorul său, Douglas Tompkins, a creat brandul în 1968 – pentru a satisface nevoile alpiniştilor şi sportivilor de elită – este compatibil cu o abordare mult mai urbană.

De altfel, într-o perioadă în care colaborările erau o priveliște rară în lumea modei, The North Face a semnat o colecție cu un Apple aproape necunoscut la sfârșitul anilor 1980. Aceeași care a ajuns la prețuri exorbitante la revânzare în urmă cu câțiva ani și pe care Drake a purtat-o în 2015, moment în care ascensiunea mărcii pe altarele modei a început să meargă in crescendo. Revenind la anii optzeci și nouăzeci, atunci The North Face a început să fie văzută în ținutele rapperilor din New York ai momentului – precum LL Cool J sau Method Man– combinate cu alte etichete cu vocație sportivă precum Carhartt, Helly Hansen sau Timberland.

Sămânța unui „stil de stradă” pe care acum toată lumea vrea să-l arate. Iar acel „tot” cuprinde atât bărbați, cât și femei, fiind aerul unisex al pieselor vestimentare ale firmei americane un altul dintre punctele care au jucat în favoarea lor. Diferența dintre atunci și acum este că gecile lor au trecut de la a fi scuturi împotriva frigului în timpul filmărilor pentru actrițe precum Jennifer Aniston sau Halle Berry, la o declarație de modă pentru modele și actrițe tinere precum Gigi Hadid, Emily Ratajkowski sau Kendall Jenner.

În iunie 2020, The North Face a anunțat că va opri reclamele pe Facebook – și pe Instagram, deținute tot de acesta – în încercarea de a boicota rețeaua de socializare acuzată că promovează discursul instigator la ură rasială. La această acțiune i s-au alăturat mai multe branduri, inclusiv Patagonia, unul dintre cei mai direcți concurenți ai săi.

Cele mai recente campanii ale ei sunt axate să arate că le pasă de societatea în care trăim și de valori precum drepturile femeilor, grija pentru mediu sau diversitate.

Brandul împarte un grup cu alte firme de sport precum Vans, de când American VF Corporation l-a cumpărat când era în pragul falimentului în 2000.

Proprietarul The North Face și Vans a crescut cu două cifre în prima jumătate a anului 2021 și se așteaptă ca această creștere să se repete și la încheierea anului fiscal. VF Corporation a revenit pe profit, înregistrând profituri de 788 milioane de dolari (676 milioane de euro), după ce a suferit pierderi de 28,8 milioane de dolari (24,7 milioane de euro) în 2020, un an marcat de pandemia de coronavirus. În trimestrul 2 a câștigat 464 de milioane de dolari (398 de milioane de euro), aproape dublu față de aceeași perioadă a anului precedent.

Compania a avut o cifră de afaceri de 5.392 de milioane de dolari (4.631 de milioane de euro) în primele șase luni ale anului fiscal, cu 46% mai mult, în timp ce în al doilea trimestru volumul de afaceri a crescut cu 22,6%.

VF Corporation se așteaptă să crească între 24% și 25% cu The North Face, adică cu două puncte procentuale mai mult decât prognozase cu luni în urmă. Cu Vans se așteaptă să-și îmbunătățească vânzările între 35% și 37%, cu două puncte procentuale mai puțin decât se aștepta. (W.M.)