DL Mining lansează contracte de minare în cloud pentru ETH și BTC, pentru a profita constant de creșterile pieței

Pe fondul unei noi creșteri a pieței criptomonedelor, platforma de renume mondial DL Mining a lansat oficial un serviciu de contracte de minare în cloud axat pe Ethereum (ETH). Această inițiativă inovatoare își propune să ofere posesorilor de criptomonede o modalitate simplă de a obține venituri zilnice stabile, fără a investi în echipamente hardware, a deține cunoștințe tehnice avansate sau a anticipa corect momentele pieței.Recent, odată cu aprobarea ETF-ului spot pentru ETH, un val semnificativ de capital instituțional a intrat pe piața Ethereum, propulsând prețul ETH peste pragul de 3.600 USD. În acest context favorabil, DL Mining a anunțat lansarea contractului de minare în cloud pentru ETH. Conform previziunilor analiștilor, prețul ETH ar putea atinge 6.500 USD până la sfârșitul anului. Noul contract al DL Mining oferă investitorilor o alternativă atractivă la speculații – utilizatorii trebuie doar să activeze contractul cu ETH pentru a obține un venit zilnic maxim de 9.700 USD, permițând investitorilor obișnuiți să beneficieze din plin de creșterea pieței Ethereum.

Un nou model de venituri inteligente pentru investitorii ETH

Pentru investitorii în ETH, volatilitatea pieței a fost întotdeauna o preocupare majoră. Contractul de minare în cloud al DL Mining schimbă acest peisaj, transformând activele ETH ale utilizatorilor într-o sursă stabilă de venit activ. Odată ce utilizatorii semnează un contract folosind ETH sau alte criptomonede suportate, echipa profesională a DL Mining implementează imediat o infrastructură de minare performantă. Din momentul activării contractului, utilizatorii primesc automat recompense zilnice, care sunt creditate direct în contul lor. Astfel, investitorii pot beneficia atât de creșterea valorii Ethereum, cât și de reducerea riscurilor cauzate de fluctuațiile pieței.Un purtător de cuvânt al DL Mining a declarat: „În această perioadă crucială de creștere exponențială a pieței, suntem onorați să lansăm aceste contracte de minare pentru ETH. Scopul nostru principal este să simplificăm procesul de minare și să permitem fiecărui utilizator să participe cu ușurință, în special în această etapă istorică a dezvoltării Ethereum.”

Opțiuni variate de contracte pentru diverse nevoi de investiții

DL Mining nu s-a limitat la contracte pentru ETH, oferind și o gamă variată de opțiuni pentru alte criptomonede, astfel:

LTC [contract de bază]: investiție de 100 USD, durată 2 zile, venit zilnic 3,75 USD, venit la expirare: 100 USD + 7,5 USD

LTC [contract de bază]: investiție de 500 USD, durată 5 zile, venit zilnic 6,75 USD, venit la expirare: 500 USD + 33,75 USD

BTC [contract clasic]: investiție de 1.000 USD, durată 10 zile, venit zilnic 15 USD, venit la expirare: 1.000 USD + 150 USD

BTC [contract clasic]: investiție de 3.000 USD, durată 16 zile, venit zilnic 51 USD, venit la expirare: 3.000 USD + 816 USD

BTC [contract avansat]: investiție de 10.000 USD, durată 35 zile, venit zilnic 215 USD, venit la expirare: 10.000 USD + 7.525 USD

BTC [contract super]: investiție de 50.000 USD, durată 45 zile, venit zilnic 1.250 USD, venit la expirare: 50.000 USD + 56.250 USD

Protecție completă, siguranță și comoditate

Toate contractele DL Mining sunt gestionate integral de echipa profesională a platformei, astfel încât utilizatorii nu trebuie să se preocupe de configurarea hardware, gestionarea costurilor de energie sau mentenanța tehnică. În ceea ce privește securitatea, platforma utilizează tehnologie de criptare SSL pentru protejarea datelor utilizatorilor, introduce asigurări de investiții susținute de AIG, iar fondurile utilizatorilor sunt gestionate prin instituții financiare de prim rang. Aceste măsuri multiple garantează siguranța investițiilor. Pentru a atrage utilizatorii noi, DL Mining a lansat activități promoționale atractive. Noii utilizatori primesc 15 USD la înregistrare pentru a testa sistemul de minare fără a fi nevoie de un depozit inițial și pot obține un venit zilnic gratuit de 0,6 USD. Platforma acceptă o gamă largă de criptomonede pentru depuneri, inclusiv ETH, BTC, XRP, DOGE, USDT, USDC, BCH, LTC și SOL.

Patru pași simpli pentru a începe un parcurs de venit stabil

Beneficii la înregistrare: Primești imediat 15 USD după înregistrare, fără taxe sau depozite. Noii utilizatori pot folosi acest contract gratuit pentru a testa sistemul de minare și a începe să obțină profit în 24 de ore. Alege contractul preferat: Încarcă contul cu ETH sau alte criptomonede suportate (BTC, XRP, USDC, SOL, DOGE) și selectează un contract potrivit din opțiunile disponibile, în funcție de buget și preferințele de risc. Venituri automate: După activarea contractului, veniturile în ETH sunt generate automat zilnic. Acestea pot fi retrase oricând sau reinvestite pentru beneficii suplimentare. Protecție garantată: Fondurile utilizatorilor sunt stocate în siguranță în instituții bancare de top, datele sunt protejate prin criptare SSL, iar investițiile sunt asigurate de AIG, oferind garanții de securitate de nivel superior.

Despre DL Mining

Cu sediul în Stirling, Marea Britanie, DL Mining este o platformă de minare în cloud recunoscută la nivel global. De la înființare, platforma s-a dedicat simplificării, securizării și rentabilizării minării activelor digitale. Bazându-se pe centre de minare performante și pe un design centrat pe utilizator, DL Mining a sprijinit numeroși posesori de criptomonede să obțină venituri stabile, indiferent de fluctuațiile pieței. Pentru mai multe informații despre contractele de minare în cloud pentru ETH, vizitați www.DLMining.net sau descărcați aplicația.