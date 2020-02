Președintele PLUS Suceava, Radu Rey, în competiție cu Dinu Zară pentru a fi desemnat candidatul USR-PLUS la președinția CJ Suceava vrea să convingă prin experiența și soluțiile bune de dezvoltare a județului Suceava: Fără fonduri europene, Suceava va fi un județ mort. Dacă nu ne planificăm bine ce vom face în perioada următoare vom fi într-o situație extrem de dificilă

Președintele PLUS Suceava, Radu Ray, candidatul în competiția internă USR-PLUS cu Dinu Zară din partea USR pentru desemnarea candidatului comun la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că susține principiul că o competiție va genera calitate.

„Dacă Dinu Zară va fi mai convingător decât mine în această alianță, va prezenta soluții mai bune pentru județul Suceava, un background profesional, un CV mai bun, un program mai bun care să convingă membrii noștri, atunci cu drag îl vom susține pe el” a spus Radu Ray.

El a spus că cei din PLUS nu s-au implicat în politică pentru a obține funcții, ci pentru a susține oameni profesioniști și cei mai buni candidați pe niște liste, oameni care să poată și să livreze după ce ajung în funcții.

El a spus că argumentele sale sunt experiența profesională, specializarea și expertiza în proiecte cu finanțare europeană.

„Eu am o experiență profesională care a pornit din mediul privat, din sectorul neguvernamental, am avut o experiență, de cinci ani aproape, guvernamentală în Cancelaria Primului Ministru unde am fost consilier pe o zonă de dezvoltare durabilă, am o experiență în mediul privat, sunt specializat în management de proiect, am lucrat în foarte multe proiecte importante. Momentan coordonez un proiect național cu finanțare de la Banca Mondială, lucrez ca și expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est, înțeleg foarte bine contextul european, înțeleg foarte bine politicile europene, mecanismele financiare și o problemă foarte importantă este să înțelegem cum va arăta arhitectura noilor finanțări europene”, a spus Radu Rey.

El a subliniat că județul Suceava are nevoie de fonduri europene și că el poate contribui la o strategie foarte bună pentru a atrage cât mai multe fonduri.

Radu Rey a evitat să critice pe președintele actual al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, și a spus că nu intenționează să arate în campanie ce nu au făcut alții, ci să prezinte ceea ce ar putea face el.

„Noi putem în primul rând să facem o strategie economică și socială foarte bună pentru județul Suceava. Suntem în anul în care strategiile de dezvoltare locală expiră și trebuiesc înlocuite, iar programele structurale se fac tot în acest an și este foarte important ca strategiile locale să fie întocmite foarte bine și incluse într-o strategie economică și socială județeană și totul să se vadă în strategia pentru regiunea nord est”, a spus Radu Rey.

El a menționat că acum fiecare regiune își va face propriile programe operaționale regionale, fiind o tendință de descentralizare a fondurilor europene către regiuni.

„Vom fi, la nivel regional, stăpâni pe banii noștri. Cum ne vom face aceste programe și strategii de dezvoltare locală, județeană și regională, practic așa vom trăi în următoare perioadă de programare financiară europeană 2021-2027”, a explicat liderul PLUS Suceava.

El consideră că fără fonduri europene, Suceava va fi un județ mort.

„Este un județ prost conectat în momentul acesta, este un județ destul de slab atractiv din punct de vedere al investițiilor. Dacă nu ne gestionăm bine și dacă nu ne planificăm bine ce vom face în perioada următoare vom fi într-o situație extrem de dificilă”, a spus Radu Rey.

El a arătat că nu este hotărât ce va face dacă nu va fi desemnat candidatul USR-PLUS pentru președinția CJ Suceava.

„Dacă nu voi fi desemnat candidat voi analiza foarte bine ce voi face în continuare. Nu e o competiție în care cel care pierde se retrage din politică. Nu știu ce voi face. Voi vedea: Primăria Vatra Dornei, sau pot să nu candidez de loc, dacă se va considera că pot sprijini pentru dezvoltarea de proiecte”, a spus Radu Rey.

Întrebat dacă se va alătura echipei lui Dinu Zară dacă nu va fi desemnat candidat el a evitat un răspuns tranșant.

„Să încheiem această competiție internă și să vedem cine va face parte din echipa cui”, a conchis Radu Rey.