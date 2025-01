Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, se delimitează categoric de actuala conducere PNL Suceava: Atmosfera de moment din PNL Suceava a devenit toxică, cu grave derapaje interlope

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Rădăuți, primarul Bogdan Loghin, a transmis, joi, un mesaj de delimitare categorică față de conducerea actuală a PNL Suceava în contextul derapajului din Partidul Național Liberal la nivel județean, care a devenit tot mai evident în ultimele zile.

„Sunt un om care nu poate să ignore realitatea. Astăzi, constat cu regret că dl. deputat Ioan Bălan, o persoană cu mari probleme de imagine și credibilitate, continuă să controleze organizația județeană prin interpuși, pretins legitimați de decizii venite „de la nivel național”. Consider că dl. Bălan ar fi trebuit, de mult timp, să își prezinte demisia din toate funcțiile politice și administrative pentru binele partidului și al județului nostru”, a declarat Bogdan Loghin.

El spune că îl lasă indiferent faptul că au apărut deja voci care scriu și propagă articole mincinoase și defăimătoare la adresa sa.

„Știm cu toții că aceste atacuri sunt alimentate și finanțate de cei care încearcă să mă prezinte ca un apropiat al PSD sau să “sugereze” o plecare iminentă din partid, ba mai mult, devenind și subiect de pariuri. Afirm categoric: nu am intenția de a pleca din PNL! În schimb, condamn public atitudinea actualei conduceri județene, care încearcă să intimideze și să discrediteze colegii liberali care nu se supun acestui sistem toxic. Mărturisesc că, în timpul unei întâlniri recente organizate la sediul partidului – un spațiu pentru care eu și mulți alții am muncit și am adus rezultate fruntașe –, dl. Bălan a afirmat public, de față cu mai mulți membri, că „a venit timpul să-i dea o lecție lui Loghin” pentru refuzul meu de a mă supune directivei sale”, a arătat liderul liberal rădăuțean.

În mesajul său către colegii liberali, Bogdan Loghin este convins că trăim într-o țară guvernată de instituții corecte, conduse de oameni care își fac datoria cu onoare, fără a se lăsa influențați de presiunile politice sau de grupuri de interese, fapt care îl motivează să lupte mai departe pentru principiile democratice și pentru valorile pe care a jurat să le apere în fața cetățenilor din municipiul Rădăuți.

„Atmosfera de moment din PNL Suceava a devenit însă toxică, cu grave derapaje interlope. În loc să curețe organizația de influențe nocive, actuala conducere preferă să ascundă problema sub un strat subțire de compromisuri, sperând că va trece neobservată”, a continuat Loghin.

El susține că această situație reprezintă un afront față de munca și sacrificiile depuse de toți cei care au pus umărul la dezvoltarea organizației județene, printre care se află și el.

„Refuz categoric să mă asociez cu acest „ritual scârbos”, care oferă funcții celor dispuși să accepte orice compromis. Situația îmi amintește, în mod trist, de animația „Ferma Animalelor” – un loc unde cei care muncesc sunt exploatați, iar cei lipsiți de moralitate conduc, adică suinele”, a mai spus Loghin.

El a subliniat că nu a încercat niciodată să influențe vreun primar sau vreun membru al partidului pentru a-i schimba opinia și a transmis că aceasta este poziția lui personală, demnă și onestă, pe care simte și este obligat moral să o împărtășească cu toți cei care respectă transparența, onoarea, munca cinstită și mai ales corectitudinea.

„Eu în hora mortului din jurul hoitului nu mă prind!”, a transmis Loghin.

El a anunțat că a luat decizia de a demisiona din funcția de vicepreședinte al organizației județene PNL Suceava.

„Această decizie reflectă convingerile mele personale și dorința de a continua să îmi desfășor activitatea politică în slujba cetățenilor, din postura de simplu membru al PNL. Rămân fidel valorilor și principiilor care m-au ghidat întotdeauna în parcursul meu politic și administrativ, cu respect și responsabilitate față de comunitatea pe care o reprezint. Dumnezeu să binecuvânteze Bucovina și să rămânem mereu în slujba ADEVĂRULUI, DREPTĂȚII și CREDINȚEI!”, a încheiat, cu respect, Bogdan-Andrei Loghin Primarul Municipiului Rădăuți.