Bărbat reținut 24 de ore de procurorii din Rădăuți după ce a condus beat și fără permis. A avut o alcoolemie de peste 2,00 g‰



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat a fost reținut preventiv pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, după ce a condus un autoturism pe drumurile publice în stare de ebrietate și fără permis de conducere.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea a două infracțiuni: conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, săvârșite în concurs real.

Faptele au avut loc în noaptea de 14 aprilie 2026, în jurul orei 03:30. Bărbatul, care nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, a condus un autoturism pe drumurile publice din zona Rădăuți, deși avea o alcoolemie de peste 2,00 g‰ alcool pur în sânge. Acesta a fost depistat în flagrant de către polițiști.

La data de 21 aprilie 2026, procurorul a dispus reținerea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore, măsură valabilă până la data de 22 aprilie 2026. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările în cauză continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii juridice.