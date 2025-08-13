Ce se mai fură prin Suceava: Un bărbat din Calafidești a reclamat că i-a fost furată jumătate din cultura de ceapă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției Nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați direct, marți dimineața, de un localnic din satul Calafindești cu privire la furtul unei cantități de ceapă de pe un teren agricol.

În urma verificărilor efectuate de echipa operativă a Secției Nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți, s-a constatat că reclamantul deține o suprafață de 50 de ari de teren arabil în comuna Calafindești, pe care, în primăvara anului 2025, a cultivat ceapă.

Luni după amiaza, în jurul orei 17:00, aceasta a verificat starea culturii și a descoperit că, în perioada 4-11 august 2025, persoane necunoscute au sustras ceapă de pe o suprafață de aproximativ 25 de ari.

Prejudiciul urmează să fie estimat de către proprietar.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt, cercetările fiind continuate de polițiștii Postului de Poliție Calafindești pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.