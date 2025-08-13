Un șofer beat a intrat cu mașina într-un autoturism parcat în afara drumului la Moldova Sulița



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați, marți dimineața la ora 8:50, prin apel la 112 de o femeie din comuna Moldova Sulița, cu privire la implicarea sa într-un accident rutier cu pagube materiale, provocat de un conducător auto suspectat că se afla sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului, polițiștii au constatat că un autoturism marca Volkswagen, proprietatea unei femei de 63 de ani, era parcat în afara părții carosabile pe DJ 175, în comuna Moldova Sulița.

Un alt autovehicul, marca Toyota, condus de un bărbat, a intrat în coliziune față-spate cu acesta, rezultând avarierea ambelor mașini.

Conducătorul autoturismului Toyota a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde și-a dat consimțământul pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea determinării exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.