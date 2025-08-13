Scandal în zona „Bodea” din Câmpulung Moldovenesc: Mai multe persoane implicate, reținute în arest pentru 24 de ore



Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată în data de 9 august la ora 18:22 cu privire la un scandal în desfășurare în zona „Bodea”, unde locuiesc mai multe familii de etnie romă.

La fața locului s-au deplasat trei echipaje de poliție și un echipaj de ambulanță.În urma verificărilor, polițiștii au identificat și legitimat mai multe persoane implicate, dintre care două, un bărbat de 37 de ani și altul de 49 de ani, prezentau leziuni superficiale, dar au refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Alte opt persoane, cu vârste între 23 și 59 de ani, au fost de asemenea identificate.

Din cercetări a reieșit că altercația a pornit de la un conflict verbal legat de faptul că unele persoane nu sunt localnici născuți în Câmpulung Moldovenesc, degenerând într-o agresiune fizică reciprocă.

Cele două grupuri implicate au reclamat că au fost agresate una de cealaltă, adresându-și și amenințări cu acte de violență.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”. Ulterior, prin ordonanța din 12 august 2025, s-a extins urmărirea penală pentru infracțiunea de „tulburarea ordinii și liniștii publice”, având în vedere că altercația a perturbat ordinea publică.

Patru persoane, cu vârste între 33 și 49 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, începând cu data de 12 august 2025, ora 16:00, și au fost escortate la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița Năsăud.

Acestea vor fi prezentate, miercuri, procurorului de caz.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Persoanele implicate au fost informate că pot depune plângere prealabilă în termen de 90 de zile, însă au refuzat acest lucru.