Bărbat din Vatra Dornei arestat preventiv după ce și-a bătut cu pumnii și picioarele partenera de viață și cei doi copii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a anunțat că pe rolul instituției este înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea a trei infracțiuni de violență în familie, două infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului și o infracțiune de amenințare, comise de un bărbat din localitate.

Potrivit informațiilor, în noaptea de 10 spre 11 august 2025, în jurul orei 02:20, suspectul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a agresat fizic concubina sa și pe cei doi copii minori ai acesteia, în vârstă de 10 și 16 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele în zona capului, feței și corpului, în timp ce se aflau la domiciliu.

De asemenea, concubina a fost amenințată cu moartea, inculpatul având asupra sa o macetă.

Prin ordonanța din 11 august 2025, confirmată de procuror, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect pentru comiterea infracțiunilor menționate.

Ulterior, pe 12 august 2025, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia. În aceeași zi, s-a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, valabilă de la ora 16:00 pe 11 august până la ora 16:00 pe 12 august 2025.

Procurorul de caz a formulat o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Vatra Dornei.

Cercetările în acest caz continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare a inculpatului.