Un șofer rănit după ce a încercat o depășire prin dreapta la Rădăuți s-a prezentat singur la spital pentru îngrijiri


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier a fost sesizată, duminică seara, de cadrele medicale ale Spitalului Municipal Rădăuți cu privire la un șofer care s-a prezentat singur la unitate după un accident rutier pe care l-a provocat.

Sesizarea a fost înregistrată duminică, la ora 22:35 și viza un bărbat din comuna Arbore.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în jurul orei 21:00, acesta conducea un autoturism Mercedes-Benz pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, cu direcția spre orașul Milșăuți.

Șoferul a efectuat o manevră neregulamentară de depășire prin partea dreaptă, pe banda destinată staționării, acroșând un autoturism Opel care staționa regulamentar.

În urma evenimentului a rezultat în avarierea ambelor vehicule și vătămarea corporală ușoară a șoferului Mercedes, diagnosticat cu contuzie toracică.

Acesta s-a deplasat singur la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR