Un șofer rănit după ce a încercat o depășire prin dreapta la Rădăuți s-a prezentat singur la spital pentru îngrijiri

Poliția Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier a fost sesizată, duminică seara, de cadrele medicale ale Spitalului Municipal Rădăuți cu privire la un șofer care s-a prezentat singur la unitate după un accident rutier pe care l-a provocat.

Sesizarea a fost înregistrată duminică, la ora 22:35 și viza un bărbat din comuna Arbore.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în jurul orei 21:00, acesta conducea un autoturism Mercedes-Benz pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, cu direcția spre orașul Milșăuți.

Șoferul a efectuat o manevră neregulamentară de depășire prin partea dreaptă, pe banda destinată staționării, acroșând un autoturism Opel care staționa regulamentar.

În urma evenimentului a rezultat în avarierea ambelor vehicule și vătămarea corporală ușoară a șoferului Mercedes, diagnosticat cu contuzie toracică.

Acesta s-a deplasat singur la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.