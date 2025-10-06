Spargere la o locuință nelocuită din Păltinoasa: Intruși au spart ușa, au răvășit lucrurile, dar nu au sustras nimic



Lucrătorii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au fost sesizați cu privire la o tentativă de furt la o proprietate din comuna Păltinoasa.

Sesizarea a fost înregistrată duminică, la ora 14:25, prin 112, de către proprietar, un bărbat din orașul Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că, în jurul orei 14:00, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în curtea locuinței, au distrus yala ușii de acces în casă și au răvășit mai multe obiecte vestimentare din camere, fără a sustrage bunuri, sume de bani sau alte obiecte.

Proprietarul a declarat că locuința nu este locuită permanent, el venind acolo o dată la două luni, ultima dată la 5 august 2025, și că nimeni nu se ocupă de supravegherea sau îngrijirea gospodăriei.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat, iar cercetările vor fi continuate de lucrătorii Postului de Poliție Păltinoasa.