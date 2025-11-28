Accident mortal Preutești: Pasagerul care a șters urmele de sânge, plasat sub control judiciar 60 de zile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus ieri, 26 noiembrie, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de Paul-Andrei S., de 24 de ani, din comuna Preutești, acuzat de modificarea sau ștergerea urmelor accidentului rutier mortal produs pe 19 noiembrie pe DJ 208.

Tânărul se afla pe scaunul din dreapta în VW Passat-ul condus de Florin-Alexandru Verdeanu (în prezent arestat preventiv) când mașina a lovit mortal pietonul Mihai Iftinca, de 47 de ani.

După impact, Verdeanu a fugit cu mașina la locuința familiei Slabu din Arghira. Acolo, Paul-Andrei S. a observat urmele de sânge pe aripa și portiera dreaptă față și, cu o sticlă cu apă și șosete, a șters intenționat urmele biologice. Ulterior, Verdeanu a condus mașina pe un drum de pământ pentru a o murdări cu noroi și a masca orice urmă rămasă.

După 24 de ore de reținere, procurorii au decis ieri să-l plaseze pe Paul-Andrei S. sub control judiciar, cu obligația, printre altele, de a nu părăsi țara fără acordul expres al procurorului de caz.

Dosarul rămâne în lucru la Parchetul Fălticeni, cercetările continuând pentru stabilirea întregului lanț al faptelor.