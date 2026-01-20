Peste 16 tone de deșeuri textile, oprite la frontieră: automarfar ucrainean întors din țară în PTF Siret



Polițiștii de frontieră din Sectorul Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali ai Biroului Vamal Siret și reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava, au oprit luni dimineață intrarea în România a unui automarfar încărcat cu 16.100 kg de deșeuri textile provenite din Ucraina.

Potrivit STPF Suceava, incidentul s-a produs în jurul orei 09:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară. Un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani, conducând un automarfar înmatriculat în Ucraina, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră. Conform documentelor de însoțire a mărfii, transportul consta în 16.100 kg de deșeuri textile (îmbrăcăminte uzată și diferite amestecuri de materiale textile), expediate de o societate comercială din Ucraina și destinate unei firme din București.

Echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a avut suspiciuni cu privire la legalitatea transportului și a solicitat sprijinul autorizat al reprezentanților Gărzii de Mediu Suceava. În urma verificărilor detaliate efectuate în punctul de frontieră, s-a constatat că transportatorul nu deținea toate documentele obligatorii prevăzute de legislația națională și europeană privind importul de deșeuri.

Ca urmare, autoritățile de control au decis să nu permită intrarea pe teritoriul României a mijlocului de transport și a bunurilor transportate. Automarfarul a fost întors pe sensul de ieșire din țară.