Ședință la Prefectură: Siguranța elevilor în școlile sucevene – prioritate zero printr-o colaborare instituțională întărită

Siguranța elevilor și calitatea mediului educațional rămân priorități permanente ale autorităților județene. Astăzi, la sediul Instituției Prefectului Județului Suceava, a avut loc o ședință de lucru dedicată consolidării măsurilor de prevenție și asigurării unui climat predictibil, sigur și adecvat în unitățile de învățământ preuniversitar.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Suceava”, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Direcției de Sănătate Publică Suceava.

Discuțiile s-au axat pe evaluarea măsurilor deja implementate în școli și pe stabilirea direcțiilor concrete de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe prevenție, intervenție timpurie și colaborare interinstituțională eficientă, astfel încât orice potențial risc să fie identificat și gestionat prompt.

Un accent deosebit a fost pus pe activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care desfășoară verificări tematice periodice în unitățile de învățământ.

Reprezentanții ISU au prezentat date actualizate privind respectarea normelor de securitate la incendiu, funcționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare, starea căilor de evacuare și instruirea personalului didactic și auxiliar. Totodată, a fost subliniată importanța educației preventive: activități de informare și instruire dedicate elevilor și cadrelor didactice, menite să dezvolte o cultură a siguranței și să crească capacitatea de reacție în situații de urgență.

Prin intermediul Inspectoratului de Poliție și al Inspectoratului de Jandarmi sunt derulate constant acțiuni de prevenire a violenței școlare, bullying-ului și consumului de substanțe psihoactive. Aceste demersuri includ sesiuni de informare și conștientizare adresate elevilor, cadrelor didactice și părinților, cu scopul de a proteja tinerii și de a promova un mediu bazat pe respect reciproc și echilibru emoțional.

În cadrul ședinței, fiecare instituție participantă a prezentat informații detaliate și propuneri specifice domeniului propriu de competență. S-a convenit asupra necesității unei coordonări permanente și a aplicării stricte a termenelor asumate pentru remedierea eventualelor neconformități identificate în urma controalelor.

Printre direcțiile de acțiune agreate se numără:

continuarea și intensificarea verificărilor periodice și a evaluărilor tematice, cu prioritate pe prevenție;

creșterea numărului și calității activităților de informare și instruire pentru elevi, cadre didactice și personal auxiliar;

monitorizarea riguroasă a aplicării măsurilor stabilite în urma controalelor anterioare;

consolidarea mecanismelor de coordonare rapidă între instituții, pentru intervenție imediată în situații neprevăzute.

Instituția Prefectului a transmis un mesaj clar: protejarea elevilor, susținerea procesului educațional și asigurarea unui mediu sigur reprezintă o prioritate de rang zero și o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor implicate. „Nu există compromisuri în privința siguranței copiilor. Respectarea standardelor legale și implementarea consecventă a măsurilor de prevenție sunt în interesul direct al elevilor, al familiilor și al întregii comunități sucevene”, se arată în comunicatul de presă al Prefecturii.