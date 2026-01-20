Lansare de carte la Muzeul Național al Bucovinei: „Bibi și Socrates” de Dumitru Mugurel Vintilă, o privire satirică asupra societății contemporane



Muzeul Național al Bucovinei găzduiește vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 17:00, lansarea volumului „Bibi și Socrates”, semnat de scriitorul, jurnalistul și fostul deputat Dumitru Mugurel Vintilă, apărut la Editura Junimea. Evenimentul va avea loc în sala de conferințe a muzeului și va aduce în prim-plan o culegere de nuvele, schițe, eseuri, amintiri și satire care îmbină umorul amar, ironia și empatia într-o frescă a societății românești post-1990.

Despre carte vor vorbi prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu și Radu Cucuteanu, istoric și redactor de carte la Editura Junimea. Autorul însuși va fi prezent pentru a răspunde întrebărilor publicului și a semna volume.

Dumitru Mugurel Vintilă s-a născut la 13 iulie 1956, la Iași. Este absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași (secția muzică – pian și dirijat). În 1982 s-a stabilit în Grecia, unde a fost profesor la Conservatorul Național „Manolis Kalomiris” din Atena începând cu 1983, desfășurând în paralel o carieră artistică apreciată. A fost laureat al premiilor Campidoglio (1987), Fontane di Roma (1988, premiu internațional) și David de Michelangelo (1989). În 1990 i s-a conferit titlul de Profesor de onoare al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Numele său figurează în Dicționarul muzicienilor (Editura Gaitanou, 1987).

Pe plan civic și politic, Dumitru Mugurel Vintilă a fost membru de onoare al Uniunii Ziariștilor Europeni (1990), membru al Uniunii Ziariștilor din România (1991), consilier al ministrului Afacerilor Externe al României (1992), consilier al Guvernului României (1993–1996) și deputat în legislatura 1996–2000. Publică studii și articole în presa italiană, greacă și română. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iași (din 2024). Printre volumele publicate se numără: „România și lumea contemporană” (1996, ediție bilingvă), „Răzvrătirea” (1999), „Levantini și coțcari” (2012), „Atena” (ediție în limba greacă), „Dincolo de Aparențe” (2019), „Pizzică” (2022) și „Povestiri din vremuri tulburi” (2023).

Volumul „Bibi și Socrates” reprezintă o colecție variată de texte în care autorul oferă o privire amar-ironică asupra societății actuale. Satira, umorul și sarcasmul se împletesc cu empatia față de personaje – fie ele scaune, păsări, animale sau figuri oficiale –, toate creionate cu tușe inteligente și memorabile. Nuvela titulară este o adevărată fabulă, cu accente orwelliene, asemănătoare „Ferme a animalelor”. Volumul abordează dileme intelectuale, spirituale și politice ale contemporanilor, incluzând și pagini autobiografice sau eseistice.

Criticii au apreciat cartea în diverse moduri. Cassian Maria Spiridon notează că Dumitru Mugurel Vintilă este „un romancier și povestitor cu scriitură agreabilă”, un apărător avizat al limbii române literare, iar volumul confirmă „un condei și un spirit plin de vervă intelectuală”. George Poede subliniază reușita autorului în realizarea unei fresce a societății românești după 1990, iar Anton Carpinschi consideră volumul „semnificativ pentru literatura impresionistă de la noi din ultimele decenii”. Marius Chelaru evidențiază modul în care autorul își prezintă opiniile, preocupat de evoluția oamenilor și locurilor, inclusiv a Iașiului, privit atât cu inima, cât și prin prisma critică.