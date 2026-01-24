Bărbat plasat în arest la domiciliu după o tamponare în Ipotești. Avea o alcoolemie de peste 2,3 g‰ și nu avea permis



Un bărbat de 66 de ani din comuna Ipotești a fost implicat, pe 21 ianuarie 2026, într-un accident rutier cu pagube materiale pe strada Ștefan cel Mare din localitate, iar testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma probelor de sânge recoltate la orele 12:45 și 13:45, analizele toxicologice efectuate de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava au relevat o alcoolemie de 2,34 g‰ (prima probă) și 2,20 g‰ (a doua probă).

Cercetările polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Ipotești au stabilit că șoferul nu deținea drept de conducere pe drumurile publice, permisul său fiind anulat anterior.

Pe 22 ianuarie 2026, organele de cercetare penală au dispus continuarea urmăririi penale față de suspect pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis (art. 335 alin. 2 Cod Penal) și conducerea sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal), cu aplicarea dispozițiilor privind concursul real de infracțiuni.

Pe 23 ianuarie 2026, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. În aceeași zi, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Suspectul a fost prezentat Judecătoriei Suceava cu propunerea de arest preventiv. Prin încheierea pronunțată judecătorul a respins propunerea de arest preventiv și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23 ianuarie 2026 și până la 21 februarie 2026, inclusiv.