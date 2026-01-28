Cei doi adolescenți răniți grav pe un drum comunal din Zvoriștea conduceau pe mijlocul drumului motociclete neînmatriculate



În noaptea de marți spre miercuri în jurul orei 23:30, pe un drum comunal neclasificat din localitatea Zvoriștea, județul Suceava (între DN 29A și DJ 291A, zona Dealu), a avut loc o coliziune frontală între două motociclete, soldată cu doi răniți.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, un motociclist în vârstă de 17 ani, care conducea o motocicletă KTM 525 de culoare portocaliu (fără alte date de identificare), circula pe zona mediană a drumului, din direcția DN 29A spre DJ 291A. În dreptul imobilului cu nr. 385, acesta a intrat în coliziune frontală cu o altă motocicletă de culoare neagră cu șasiu verde (fără alte date de identificare), condusă tot pe zona mediană, din sens opus, de un alt tânăr de 17 ani.

În urma impactului, ambii conducători au suferit vătămări corporale grave și au fost transportați de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Astfel, primul motociclist a fost diagnosticat cu policontuziii prin accident rutier, traumatism toracic, iar al doilea motociclist: policontuzionat prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral cu pierderea conștienței, fractură de mandibulă cu deplasare, escoriații la nivelul abdomenului și fractură de braț drept.

Unul dintre conducători a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Celuilalt i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, fără consimțământul acestuia.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 și 4 Cod Penal), punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.