Podul de pe DN 2E de la Vicovu de Sus se închide de joi circulației pentru lucrări de reabilitare complete. Traficul va fi deviat pe rute ocolitoare

Circulația rutieră pe podul peste râul Suceava de pe DN 2E (km 79+179), Vicovu de Sus, va fi închisă total începând de joi, 29 ianuarie 2026, pentru toate categoriile de vehicule, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor de reabilitare.

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR și avizului IGPR – Direcția Rutieră, traficul va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite astfel:

Pentru sensul Vicovu de Jos – Frontieră Ucraina (și retur):

DN 2E (km 76+664) inters. cu DN 2H (km 32+200), Vicovu de Jos

DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie

inters. DN 2H (km 36+270) cu str. N. Bălcescu

str. N. Bălcescu – inters. cu DN 2E (km 83+363), Vicovu de Sus – Frontieră Ucraina

Pentru sensul Vicovu de Jos – Bilca (și retur):

DN 2E (km 78+664) inters. cu DN 2H (km 32+200), Vicovu de Jos

DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie

inters. DN 2H (km 36+270) cu str. N. Bălcescu

str. N. Bălcescu – inters. cu DN 2E (km 83+363), Vicovu de Sus

inters. DN 2E (km 79+644) cu DJ 178C (km 24+000), Vicovu de Sus – DJ 178C, Bilca

Circulația riveranilor și a proprietarilor de terenuri va fi permisă pe sectoarele DN 2E cuprinse între km 78+664 – 79+100 și km 79+300 – 79+644, în conformitate cu semnalizarea rutieră temporară.

Date tehnice ale podului și lucrări prevăzute:

Lungime totală: 130 m

Număr deschideri: 5

Proiect: reabilitare infrastructură (cămășuiri) și suprastructură (înlocuire grinzi și placă suprabetonare)

Lățime finală: 11,80 m (parte carosabilă 7,80 m – două benzi de 3,90 m fiecare)

Trotuare: două de câte 1,00 m, prevăzute cu parapet de siguranță tip H4B și parapet pietonal metalic zincat

Lucrările sunt executate de asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – POD PROIECT SRL, cu o valoare contractuală de 18,189 milioane lei fără TVA. Durata de execuție este de 12 luni de la data ordinului de începere (26 ianuarie 2026).

Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea temporară, să folosească rutele ocolitoare indicate și să manifeste prudență sporită pe traseele deviante, în special în condițiile meteo actuale (ceață și risc de polei în zona joasă a județului).