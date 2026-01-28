Cod galben de ceață densă și polei prelungit în zona joasă a județului Suceava – valabil până la ora 20:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod galben prelungită de ceață densă și condiții favorizante pentru formarea poleiului sau ghețușului în zona joasă a județului Suceava.

Avertizarea este valabilă de la ora 15:00 până la ora 20:00. Fenomenele vizate sunt ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m, și condiții locale care pot favoriza depuneri de polei sau ghețuș.

Avertizarea acoperă zona joasă a județului Suceava, incluzând următoarele localități:

Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență sporită, să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față și să utilizeze corespunzător luminile de ceață. În zonele cu risc de polei sau ghețuș se recomandă echiparea cu anvelope de iarnă și evitarea manevrelor bruște, în special pe poduri, viaducte și porțiuni umbrite ale drumurilor.

Pietonii trebuie să acorde atenție maximă la deplasări, evitând suprafețele alunecoase și zonele cu vizibilitate redusă.