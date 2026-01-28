Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, închisă de peste șase luni – Tudor Plăcintă (PNL) cere soluții urgente, Gheorghe Șoldan (PSD): Avem discuții cu ministerele și promovăm o lege pentru preluare de către autoritățile locale



Problema închiderii sălii de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Suceava, blocată de mai bine de jumătate de an din cauza deficiențelor constatate de ISU Suceava, a fost semnalată miercuri de liderul grupului PNL din Consiliul Județean Suceava, Tudor Plăcintă, în plenul CJ Suceava.

Tudor Plăcintă a solicitat implicarea autorităților județene și municipale pentru remedierea situației, subliniind că instituția deservește nu doar municipiul Suceava, ci întregul județ și că sucevenii sunt privați de acces la evenimente culturale. El a cerut analizarea deficiențelor identificate de ISU și intervenția prin ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) sau alte mecanisme disponibile, menționând că, deși Casa de Cultură aparține sindicatelor, acestea sunt susținute din contribuțiile tuturor angajaților.

„Trebuie să facem tot ce este posibil să vedem ce deficiențe s-au constatat și de ce de atâta timp nu pot fi remediate. Este o instituție de cultură care se adresează întregului județ. Sindicatele suntem noi toți care plătim contribuții sindicale în fiecare lună. Ar trebui să fie funcțională”, a declarat Tudor Plăcintă.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a răspuns că problema este cunoscută și se poartă discuții de câteva luni bune la nivel central și local. El a precizat că a avut întâlniri personale cu ministrul Muncii, Florin Manole, și cu reprezentanții celor cinci sindicate și confederații care administrează Casa de Cultură, precum și cu Ștefan Ovidiu Popa, liderul deputaților PSD.

Șoldan a anunțat că Ministerul Muncii promovează o lege prin care autoritățile locale (primării și consilii județene) vor putea prelua în administrare casele de cultură ale sindicatelor, inclusiv cea din Suceava, pentru renovare și repunere în circuit cultural. Proiectul legislativ ar urma să fie adoptat în următoarele 30 de zile.

„În momentul de față este o problemă juridică – nu este la noi proprietatea. Din ce am înțeles, au plătit amenda dată de ISU, dar nu au bani – undeva la 150.000 de lei – pentru reparațiile necesare. Au fost interesate doar să încaseze chirii din spațiile comerciale și din sala de evenimente, fără investiții. Am discutat și cu Primăria Suceava, ne-am pus la aceeași masă. Există linie de finanțare pentru casele de cultură și încercăm să accesăm și programul de risc seismic de la Ministerul Dezvoltării pentru modernizare”, a explicat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a subliniat că este o ambiție personală și o necesitate comunitară ca edificiul să fie reabilitat și redat cetățenilor, exprimând speranța că, prin noua lege, Consiliul Județean și/sau Primăria vor putea prelua și investi în clădire în următorii ani.