Rezultate mai bune la a doua simulare județeană a Evaluării Naționale: Medii mai mari și rată de admitere de aproape 60% în ianuarie 2026

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a publicat un studiu comparativ și un raport de sinteză privind rezultatele simulării județene a Evaluării Naționale din sesiunile noiembrie 2025 și ianuarie 2026, evidențiind îmbunătățiri semnificative ale performanțelor elevilor, cu creșteri ale mediilor generale și ale ratelor de promovare, conform datelor oficiale analizate.

Potrivit studiului comparativ, media generală a crescut de la valori mai scăzute în noiembrie 2025 la niveluri superioare în ianuarie 2026, reflectând progrese la ambele discipline. La Limba Română, media a urcat de la 5,73 la 6,20 (+0,47 puncte), iar la Matematică de la 4,28 la 4,87 (+0,59 puncte). Rata de promovare la Română a crescut cu 12,21% (de la 61,08% la 73,29%), la Matematică cu 16,52% (de la 28,02% la 44,54%), iar rata de admitere (medie generală ≥5,00 la ambele probe) a înregistrat un salt de 16,75% (de la 24,68% la 41,43%).

Participarea a rămas relativ stabilă, cu un total de 6.628 candidați înregistrați în ianuarie 2026 (față de 6.621 în noiembrie 2025), dar cu o ușoară scădere a prezenței: 6.162 prezenți la Română, 6.109 la Matematică și 6.068 la ambele probe. Numărul admișilor a crescut semnificativ, reflectând impactul pregătirii suplimentare.

Raportul de sinteză pentru ianuarie 2026 confirmă aceste tendințe pozitive, cu o medie la Română de 6,20 (promovare 73,29%) și la Matematică de 4,87 (promovare 44,54%). Distribuția notelor arată o îmbunătățire clară: la Română, numărul elevilor cu note 9-10 a crescut, iar cei sub 5 au scăzut. La Matematică, notele superioare au înregistrat progrese notabile, iar cei sub prag au fost mai puțini.

Distribuția detaliată din raportul de sinteză evidențiază o concentrare mai mare în tranșele superioare: la Română, 18,5% au obținut 7-7,99 (1.137 candidați), iar la Matematică 22% au note 3-3,99 (1.347), dar cu progrese în zonele de promovare. Dintre admiși, 31,6% au medii 6-6,99 (794 candidați), iar 6,3% au excelență 9-10 (159).

Topul unităților de învățământ din ianuarie 2026, conform raportului, este dominat de colegii naționale din Suceava și Rădăuți, cu medii generale ridicate:

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (58 candidați, medie 8,55, 56 admiși) Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (49 candidați, medie 8,32, 47 admiși) Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți (56 candidați, medie 7,62, 45 admiși) Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (30 candidați, medie 7,42, 29 admiși) Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (21 candidați, medie 7,41, 19 admiși) Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (75 candidați, medie 7,33, 63 admiși) Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului (73 candidați, medie 7,18, 62 admiși) Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului (53 candidați, medie 7,06, 34 admiși) Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (81 candidați, medie 7,02, 61 admiși) Școala Gimnazială „Prof. Univ. Dr. Nichita Adăniloaie” Șaru Dornei (12 candidați, medie 6,93, 8 admiși)

Comparativ cu noiembrie 2025, majoritatea școlilor din top au înregistrat creșteri ale mediilor, reflectând o pregătire mai bună a elevilor.