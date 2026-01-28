CJ Suceava aprobă asocierea cu orașul Cajvana pentru construirea unui centru medical zonal în locul vechiului dispensar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ședința de miercuri, asocierea cu orașul Cajvana în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Construire dispensar uman în orașul Cajvana, județul Suceava”. Proiectul vizează înlocuirea actualului dispensar, construit în 1964 și necorespunzător standardelor actuale de siguranță, igienă și funcționalitate, cu o clădire nouă și modernă care să deservească atât Cajvana cât și localitățile din zonă.

Inițiativa aparține președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, care a avut în programul electoral înființarea unor astfel de centre medicale moderne cu caracter zonal.

Prin hotărârea adoptată, județul Suceava se angajează să finanțeze 60% din valoarea proiectului, respectiv suma de 9.503.956,70 lei fără TVA, conform documentației tehnico-economice aprobate anterior prin Hotărârea Consiliului Local Cajvana nr. 19/27.05.2025. Restul finanțării urmează să fie asigurat de administrația locală din Cajvana.

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, actualul dispensar uman din orașul Cajvana deservește o populație de peste 10.300 de locuitori, însă dimensiunile reduse, vechimea construcției și neconformitatea cu normele actuale fac imposibilă prestarea unor servicii medicale de calitate. Locuitorii sunt nevoiți să se deplaseze pentru investigații și tratamente la Spitalul Municipal Rădăuți sau la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, ambele situate la distanțe de 28-33 km.

Noul dispensar va fi construit pe același amplasament (teren de 1.074 mp), după demolarea clădirii existente – demers aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cajvana nr. 61/27.11.2025, care a trecut imobilul din domeniul public în domeniul privat al orașului în vederea desființării. Proiectul include și amenajarea unei Substații de Salvare, ceea ce va permite un răspuns mai rapid și eficient la urgențele medicale din orașul Cajvana și din localitățile limitrofe.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a motivat inițiativa prin necesitatea creșterii calității actului medical, reducerea vulnerabilităților în asigurarea asistenței medicale și îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență, în beneficiul direct al cetățenilor din zonă.

Hotărârea împuternicește președintele CJ Suceava să semneze, în numele județului, contractul de asociere. Direcția Finanțe-Contabilitate și Serviciul Managementul Instituțiilor Publice subordonate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor.

Proiectul reprezintă un obiectiv de interes public local și județean, menit să asigure un cadru adecvat desfășurării actului medical și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate în zona Cajvana.