ISU Suceava: Peste 2100 de intervenții în sezonul rece 2025-2026 – 160 de incendii și 127 de accidente cu descarcerare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a înregistrat, în perioada 1 decembrie 2025 – 22 ianuarie 2026, un total de 2100 de ieșiri la intervenții, cu o medie zilnică de 39,62 misiuni.

Potrivit raportului prezentat de șeful ISU Suceava, colonel Costică Ghiață, în Colegiul Prefectural Suceava, din totalul ieșirilor:

1952 au fost situații de urgență propriu-zise (medie zilnică de 36,83 intervenții);

19 întoarceri din drum;

104 deplasări fără intervenție;

3 alarme false;

22 misiuni de recunoaștere, instruiri și educare preventivă.

Repartiția celor 1952 situații de urgență arată astfel:

1500 intervenții de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat;

160 incendii (medie zilnică 3,02), din care 159 incendii propriu-zise și 1 incendiu de vegetație uscată și resturi menajere;

127 accidente cu descarcerare (124 rutiere și 3 feroviare);

97 intervenții pentru asistența persoanelor;

21 alte situații de urgență (evenimente publice, asanări pirotehnice etc.);

47 alte intervenții (asigurare/supraveghere zonă afectată, salvări de animale etc.).

Cauzele probabile ale celor 160 de incendii au fost identificate astfel:

81 cazuri – jar sau scântei (coșuri de fum defecte, neprotejate corespunzător sau necurățate);

37 cazuri – efect termic prin radiație de la surse de încălzire cu combustibil solid (lemn);

23 cazuri – scurtcircuit electric;

9 cazuri – flacără deschisă în spații închise;

8 cazuri – efect termic al curentului electric;

2 cazuri – scântei mecanice.

În aceeași perioadă, ISU Suceava a recepționat 55 de avertizări/atenționări meteorologice COD GALBEN, 3 COD PORTOCALIU și 1 COD ROȘU privind fenomene specifice iernii (viscol, polei, ninsori abundente, temperaturi extreme). Toate avertizările au fost transmise membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și unităților administrativ-teritoriale, pentru aplicarea măsurilor de competență.

Conform Planului de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava pentru sezonul rece, au fost constituite patrule mixte pentru identificarea persoanelor fără adăpost. În perioada analizată au fost efectuate 67 de misiuni de patrulare, în urma cărora au fost identificate și preluate 4 persoane, transportate în centre sociale de noapte sau la compartimente de primiri urgențe.