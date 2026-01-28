Accidente în județul Suceava: Un șofer a intrat cu mașina în zid la intrarea în Suceava, altul a lovit o stație de carburanți în Vatra Dornei sub influența alcoolului



În intervalul 27-28 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din județul Suceava au intervenit la două evenimente rutiere cu pagube materiale și consecințe diferite, în urma cărora au fost întocmite dosare penale.

Primul accident s-a produs marți, 27 ianuarie 2026, în jurul orei 16:14, pe DN 2, în zona de intrare în municipiul Suceava, din direcția Rădăuți. Un bărbat de 32 de ani, din comuna Dumbrăveni, care conducea singur un autoturism Opel Insignia a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune frontală cu un zid de beton de susținere a semnului de intrare în localitate.

După impact, conducătorul auto a acuzat dureri la nivelul capului și a fost transportat de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Diagnosticul preliminar stabilit de medici este „sincopă, traumatism cranio-cerebral, plagă frontală stângă și contuzie mână dreaptă”.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Cel de-al doilea eveniment rutier a avut loc în noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2026, la ora 00:20, în municipiul Vatra Dornei. Polițiștii au fost sesizați că un autoturism a intrat în coliziune cu o stație de carburanți de pe strada Roșu, rezultând doar pagube materiale. La fața locului a fost identificat conducătorul auto, un bărbat din Vatra Dornei, care conducea un autoturism marca Audi.

Acesta prezenta halenă alcoolică evidentă, motiv pentru care a fost testat cu etilotestul – rezultatul fiind 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului cercetările fiind continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.