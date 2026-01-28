Șoferi prinși beți în trafic pe drumuri județene: Dosare penale deschise la Gălănești și Moldova-Sulița



Polițiștii rutieri din județul Suceava au depistat, marți, 27 ianuarie 2026, doi conducători auto care se aflau sub influența alcoolului, în urma unor acțiuni de control desfășurate pe drumuri județene.

Astfel, în jurul orei 15:56, un echipaj al Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, aflat în acțiune pe DJ 178F în satul Hurjuieni, comuna Gălănești, a oprit un autoturism Volkswagen. Șoferul era înregistrat cu viteza de 82 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h (+32 km/h depășire) și nu purta centura de siguranță.

La volan a fost identificat un bărbat de 50 de ani, din comuna Gălănești, sat Hurjuieni. Acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru – rezultatul a indicat 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, cu acordul său, pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. (1) Cod Penal). Bărbatul urmează să fie sancționat contravențional și pentru celelalte abateri (viteză și nepurtarea centurii), conform OUG 195/2002.

Un alt caz a fost înregistrat în jurul orei 14:30, când un echipaj al Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta, aflat în control pe DJ 175 în satul Benia, comuna Moldova-Sulița, a oprit un autoturism Dacia Duster care circula din direcția Izvoarele Sucevei spre Breaza.

La volan se afla un bărbat de 41 de ani, cu domiciliul în comuna Moldova-Sulița, sat Benia. Documentele prezentate erau valabile, însă conducătorul emana halenă alcoolică și a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde, cu acordul său, i s-au recoltat două probe biologice de sânge la interval de o oră. Permisul de conducere i-a fost reținut, fiindu-i eliberată dovada înlocuitoare fără drept de circulație.

În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului (art. 336 alin. (1) Cod Penal), urmând ca procurorul de caz să stabilească soluția procedurală.